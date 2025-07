Álvaro Rodríguez se estrena con gol y el Elche gana al Getafe (2-1)

La preparación veraniega para afrontar el regreso a Primera División avanza y el Elche sigue mejorando con el paso de las semanas. Lo hace de forma coherente, creciendo a partir de los conceptos que le convirtieron en el equipo más completo de Segunda el curso pasado. En esa línea, el club franjiverde completó frente al Getafe su partido más completo en lo que va de pretemporada y superó al equipo entrenado por José Bordalás. La gran noticia de la jornada, el estreno goleador de los dos delanteros que tiene el Elche en plantilla. Pero sobre todo el nivel al que ya está Álvaro Rodríguez.

El estreno del uruguayo fue difícilmente superable. En su primer contacto con el balón como jugador del Elche, ‘El Toro’ definió una gran jugada colectiva. Febas, Aguado y Mendoza combinaron al primer toque, lanzaron a Josan al espacio y el de Crevillente puso un centro raso, medido al pie del charrúa, en el primer paso de una asociación que promete dar muchas alegrías este curso.

Al margen del estreno goleador, siempre estimulante cuando se trata de un ‘9’, Álvaro Rodríguez también ganó todos y cada uno de los duelos que disputó con la zaga del Getafe. Le faltó algo de precisión, más fruto del cansancio y de la falta de ritmo competitivo que de errores técnicos. Pero dejó una primera media hora como franjiverde ilusionante. Y la certeza de que hay delantero. Fue sustituido por Mourad aprovechando la primera pausa de hidratación.

La otra gran novedad del choque fue la ausencia de Eder Sarabia en el banquillo ilicitano. El entrenador bilbaíno pasó la noche junto a su familia en el hospital tras el nacimiento de su segundo hijo, Max. “Un nuevo franjiverde en el mundo. Todo ha salido perfecto, somos muy felices”, publicó en redes sociales el propio Sarabia a última hora de la noche.

Pese a su ausencia, el Elche vivió sus minutos más serios de toda la pretemporada en la primera parte. Circulando rápido, encontrando al hombre libre e incomodando al Getafe desde atrás, que dudaba continuamente entre presionar o esperar al equipo dirigido en este caso por Jon López. No se tradujo en ocasiones de peligro (más allá de la de ‘El Toro’), pero la imagen fue ampliamente superior a la ofrecida en los tres anteriores compromisos.

Eso sí, el Getafe también cumplió con su cota de acercamientos. Dituro tuvo que intervenir en un par de acciones y Bigas salvó un disparo a puerta de Mario Martín que podría haber supuesto el empate. Precisamente el guardameta argentino fue clave. Los amistosos veraniegos están plagados de acciones inusuales y, en este caso, el Zamora de Segunda División cometió un error poco habitual en él.

Tras salir a despejar un balón a la espalda de su defensa, Dituro no regresó a la portería con la celeridad que la acción requería. Y Borja Mayoral aprovechó para igualar el duelo en el Pinatar Arena tras una gran definición, sin portero bajo palos, pero a más de 20 metros de distancia, superando por encima a la defensa del Elche.

Después de una primera hora completa con el once presumiblemente titular, formado íntegramente por futbolistas del primer equipo, Jon López renovó al equipo por completo… excepto a Dituro. Alejandro Iturbe no contó con minutos en el cuarto compromiso amistoso después de firmar dos primeras actuaciones en las que no estuvo especialmente acertado.

A raíz del carrusel de cambios, el Elche perdió fuelle y el mando del partido, pero aguantó el resultado. Más allá de alguna acción individual de Nordin y la personalidad mostrada po Ali Houary, el choque entró en la recta final sin apenas intensidad, habitual en los minutos finales en verano. Sin embargo, un gran envío al espacio del defensor central canterano Ismael Muñoz fue aprovechado por Mourad, que se deshizo cuerpeando de la zaga getafense y definió con calidad para dar la segunda victoria del verano al Elche.