Mourad y Álvaro hacen méritos por un '9' hasta ahora reservado

Sobre el papel, la idea del Elche es tener en plantilla tres delanteros para la temporada 2025-2026, como ya ocurriera en la campaña pasada, en la que Canario Álvarez, Sory Kaba y Mourad fueron los tres arietes del equipo que consiguió el ascenso de categoría. De los tres, el hispanomarroquí, pese a partir claramente como el último en la rotación, acabó siendo el máximo goleador y el único que se mantiene en nómina.

La evolución de Mourad, con base en el constante trabajo y a saber gestionar las críticas y los periodos de sequía goleador, ha sido notable en el Elche. Ha llegado a Primera División y pese a ser consciente de que la dificultad para hacerse un hueco en los planes de Eder Sarabia sube un nuevo peldaño, el canterano franjiverde mantiene su empeño en triunfar con la franja verde, aunque lleguen ofertas para salir.

Los primeros días de Álvaro

Su nuevo compañero en el ataque es Álvaro Rodríguez, que vivió su momento mediático fugaz con el salto al primer equipo del Real Madrid y su estreno goleador con la camiseta blanca y que posteriormente también ha tenido que ser capaz de gestionar la ruptura de esa burbuja en la que vive todo canterano de Valdebebas cuando llega lo más difícil, que no es llegar, sino mantenerse en esa élite.

La cesión al Getafe le sirvió más para aprender que para golear, a las órdenes de un entrenador como José Bordalás, con el que si algo no se negocia es el trabajo. Ahora cambia radicalmente de estilo, con la sensación de que la idea futbolística de Sarabia puede encajar mejor en sus características. Llega al Elche en propiedad, como apuesta a medio plazo para alcanzar ese nivel que mostrara en el Castilla y que le llevó a codearse con Benzema, Vinicius, Rodrygo y compañía.

Álvaro Rodríguez, sentado en los banquillos del Rico Pérez junto a Juan Sánchez, delegado del Elche. / Matías Segarra

Mourad y Álvaro Rodríguez aprovechan los entrenamientos de pretemporada para ganar galones y confianza, tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico. Los dos han visto puerta durante el verano, asomando el colmillo que se espera de un delantero de Primera. Y contra el Al-Ain demostraron que pueden compenetrarse en la zona ofensiva, siendo capaces de firmar dos goles en apenas cinco minutos.

El delantero de origen uruguayo parece haber llegado a Elche con la portería entre ceja y ceja y voracidad por marcar, destacando la prontitud con que lo ha hecho en los dos partidos en los que ha visto puerta. Una virtud que será necesaria en la máxima categoría y que su ahora compañero Mourad parece haber ido mejorando con el paso del tiempo. Aquel punta errático, que derrochaba tanto pundonor como desacierto, ahora es un más que correcto definidor. Cuestión, como ya se ha dicho, de trabajo y confianza.

Queda un fichaje

En el horizonte de todo el mes de agosto queda la llegada de un tercer delantero al Elche. De hecho, el club tiene reservado el dorsal '9', al menos de momento, ya que Mourad mantiene el 19 que viene luciendo en las últimas temporadas y Álvaro Rodríguez está jugando con el 20. Todo apunta a una deferencia hacia, al menos, dos futbolistas con pasado franjiverde como Boyé o Canario Álvarez, cuyas contrataciones no están descartadas... siempre que entren dentro de las cuentas franjiverdes.

De momento, tanto Boyé como Canario Álvarez realizan sus respectivas pretemporadas con Granada y Sassuolo, sabiendo en ambos casos que lo más posible es que en septiembre luzcan otra camiseta diferente. La relación con el argentino es muy estrecha, especialmente a través de su representante, pero las cantidades que pide el Granada actualmente no encajan en la política de fichajes franjiverde.

Se entiende que Boyé, a sus 29 años, es un futbolista por el que ya no se va a conseguir una plusvalía económica en caso de fichaje, como ocurriera en su día cuando el Elche lo incorporó. No se pone en duda ni su rendimiento ni su encaje, pero sí este aspecto. En las últimas fechas el Granada parece abierto a la opción de cederlo, variante que abarataría la operación por un futbolista que no tendría problema alguno de adaptación.

Canario Álvarez, durante un entrenamiento / Jesús Hernández/ECF

Por su parte, el uruguayo está en el mercado porque el Sassuolo, también ascendido a la máxima categoría la temporada pasada, tiene cubierta la zona de ataque. Pese a que su final de curso no fue precisamente destacado, sobre todo a raíz de su última convocatoria de la selección, la entidad ilicitana no lo pierde de vista. Dos vías abiertas, no las únicas, que seguirán su evolución a lo largo de este mes, siempre con la intención de conseguir la opción más ventajosa para las oficinas del Martínez Valero.