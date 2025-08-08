Elche CF
El Elche, en alerta por los isquiotibiales de Josan
El crevillentino se retiró del amistoso en Lorca con molestias en la parte posterior de su pierna derecha a solo nueve días del debut liguero
La victoria del Elche frente al Almería (0-1) este viernes en Lorca trajo consigo una mala noticia para el club franjiverde a solo nueve días del debut en liga: Josan Ferrández salió del penúltimo amistoso del verano por fuerza mayor.
El crevillentino sintió unas molestias aparentemente en los isquiotibiales al cambiar de ritmo, al filo de la media hora de juego. Frenó, se llevó la mano a la parte posterior de su pierda derecha y rápidamente miró al banquillo en busca de un cambio.
Los siguientes dos minutos del choque, el conjunto ilicitano jugó con un futbolista menos sobre el verde. Josan no hizo ni el amago de arrancar y en el 31', coincidiendo con la pausa de hidratación, Eder Sarabia se desgallitó con Jairo Izquierdo pidiéndole que mandara el balón fuera en una acción sin peligro y aprovechó para sacar a Josan del verde.
El futbolista, cabizbajo, desfiló hacia la banda con rostro serio mientras se quitaba el brazalete y fue sustituido por Rafa Núñez. Sobre el propio banquillo ha recibido un primer tratamiento en sus isquiotibiales y el club esperará a al entrenamiento de este sábado (9:15 horas) en Algorfa para ver cómo se encuentra y, en el caso de que sea necesario, realizar las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de su futurible lesión.
Adam, también tocado
Además, el canterano Adam Boayar también se tuvo que retirar del partido en el minuto 75 por impedimento físico. El internacional con las categorías inferiores de Marruecos arrastra molestias durante toda la pretemporada y solo duró media hora en el terreno de juego.
