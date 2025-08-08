Elche CF
El Elche echa el cierre a su campaña de abonos por "aforo completo"
La entidad varía en su hoja de ruta inicial y establece el límite de socios en un récord sin precedentes de 27.000 franjiverdes
El Elche no venderá más abonos para la temporada 2025/26. La cifra final será de 27.000 abonados, cercana al 90% del aforo total del estadio Manuel Martínez Valero. Será la primera vez que se alcance tal cifra en los más de cien años de historia de la entidad franjiverde, superando así con creces los alrededor de 25.300 abonos que se vendieron en el año 2015.
La cifra récord podría haber sido mayor, pero el club ha decidido "garantizar una experiencia óptima para todos los abonados durante la temporada", y entiende que lo anterior pasa por limitar la cifra en 27.000, es decir, mil menos de los que se marcaron como objetivo al inicio de la campaña.
La entidad ha comunicado que "ya no será posible solicitar nuevas citas ni adquirir nuevos abonos al haberse completado el aforo", con lo que las aproximadamente 4.300 localidades que restan de capacidad en el estadio se reservarán, entre otros motivos, para el cupo de entradas visitantes —unas 1.200 en la primera jornada contra el Betis—, el cumplimiento de acuerdos de localidades con los patrocinadores, entradas de cortesía a los equipos que visiten el Martínez Valero y la fila 1 y otras zonas del estado calificadas como "visibilidad reducida".
Además, también se debe preservar una parte del espacio para vender entradas en cada partido, con los choques frente al Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona marcados en rojo en el calendario para hacer caja.
COMUNICADO OFICIAL
El Elche Club de Fútbol ha decidido dar por finalizada la campaña de abonos para la temporada 2025/2026 tras alcanzar una cifra histórica: 27.000 abonados, un hito sin precedentes en los más de cien años de historia de la entidad franjiverde. Esta respuesta masiva por parte de la afición supone un nuevo récord que supera ampliamente la anterior mejor marca, registrada en el año 2015, cuando se llegó a algo más de 25.000 abonados.
El club agradece profundamente el compromiso, la pasión y la fidelidad mostrada por los seguidores, que han acudido en masa a renovar o adquirir su carnet para acompañar al equipo en su regreso a la Primera División. Con este volumen de abonados, el Estadio Martínez Valero presentará un aspecto inmejorable jornada tras jornada, convirtiéndose en uno de los recintos con mayor número de abonados de LaLiga.
Desde este momento, ya no será posible solicitar nuevas citas ni adquirir nuevos abonos, al haberse completado el aforo reservado para la campaña, y en aras de garantizar una experiencia óptima para todos los abonados durante la temporada.
Este récord no solo refleja la ilusión generada en el ámbito deportivo, sino también el sólido momento que atraviesa la entidad en lo institucional, social y económico, consolidando al Elche CF como uno de los clubes con mayor capacidad de movilización de su masa social en el fútbol español.
El club seguirá trabajando para estar a la altura de esta respuesta y brindar a su afición una temporada a la altura de las expectativas generadas.
