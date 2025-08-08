El Elche echa el cierre a su campaña de abonos por "aforo completo"

El Elche no venderá más abonos para la temporada 2025/26. La cifra final será de 27.000 abonados, cercana al 90% del aforo total del estadio Manuel Martínez Valero. Será la primera vez que se alcance tal cifra en los más de cien años de historia de la entidad franjiverde, superando así con creces los alrededor de 25.300 abonos que se vendieron en el año 2015.

La cifra récord podría haber sido mayor, pero el club ha decidido "garantizar una experiencia óptima para todos los abonados durante la temporada", y entiende que lo anterior pasa por limitar la cifra en 27.000, es decir, mil menos de los que se marcaron como objetivo al inicio de la campaña.

Tifo en el Martínez Valero durante el Elche-Levante / Matías Segarra

La entidad ha comunicado que "ya no será posible solicitar nuevas citas ni adquirir nuevos abonos al haberse completado el aforo", con lo que las aproximadamente 4.300 localidades que restan de capacidad en el estadio se reservarán, entre otros motivos, para el cupo de entradas visitantes —unas 1.200 en la primera jornada contra el Betis—, el cumplimiento de acuerdos de localidades con los patrocinadores, entradas de cortesía a los equipos que visiten el Martínez Valero y la fila 1 y otras zonas del estado calificadas como "visibilidad reducida".

Además, también se debe preservar una parte del espacio para vender entradas en cada partido, con los choques frente al Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona marcados en rojo en el calendario para hacer caja.