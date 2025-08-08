Elche-Hércules: El derbi vuelve a encender el Festa d'Elx

Tras una larga travesía, 2.636 días después se volvió a disputar el gran derbi de la provincia de Alicante. Siete años más tarde se volvieron a ver las caras franjiverdes y blanquiazules en un encuentro amistoso que tuvo más tintes de oficial que de pretemporada, sobre todo en las gradas del Rico Pérez. Ahora la espera ha sido más corta, muchísimo más de hecho. Solo 17 días después, Elche y Hércules se volverán a medir en un mismo partido. Lo harán en la 64ª edición del Trofeo Festa d'Elx este próximo sábado a las 20:30 horas en la casa del conjunto ilicitano, el Martínez Valero.

Ambas aficiones tienen ganas de enfrentarse al máximo rival y de ver fútbol de primer nivel. Al Elche le queda poco más de una semana para arrancar el fuego real y al Hércules algo más, puesto que la Primera Federación arrancará el último fin de semana de agosto. Un derbi, aunque no sea oficial, no es mala opción para empezar a abrir estómago.

Sotillos y Jairo pugnan en un córner. / Rafa Arjones

Los abonados del conjunto local podrán entrar de forma gratuita al partido y el precio para el sector visitante se fijó igual que en el duelo del Rico Pérez, 15 euros. Para el público general, las entradas disponibles oscilan desde los 100 euros en la tribuna cubierta central a los 15 en el anillo fondo sur.

Presentación ante los suyos

Por lo que respecta al Elche, el Festa d'Elx servirá como presentación del equipo a la afición. Los seguidores ilicitanos podrán observar de cerca caras nuevas como Petrot, Álvaro Rodríguez, Víctor Chust, Martim Neto o Alejandro Iturbe. También podrán ver la nueva equipación, ya que esta será estrenada en el duelo ante el Hércules tras haber disputado los amistosos anteriores con la segunda indumentaria. Por primera vez los futbolistas se enfundarán la franja con el Aromas Ilicitanos pegado a la piel, un detalle que sorprendió y que no pasó por alto el día de la presentación de la nueva equipación.

El club vive uno de sus mejores momentos en el apartado social y prueba de ello está en el límite de abonados. La entidad se ha visto obligada a echar el cierre en los 27.000, superando con creces el récord conseguido en 2015 con más de 25.000. Por primera vez el Martínez Valero se está quedando pequeño y el regreso a Primera División está consolidando al Elche como uno de los clubes con mayor capacidad de movilización en el fútbol español.

Ilusión disparada

Por otro lado, el Hércules está con la "flechita" hacia arriba y con la ilusión disparada. La plantilla confeccionada durante todo el verano da pie al optimismo y las actuaciones en los últimos encuentros, también. El Hércules venció con buenas sensaciones y buen juego a Elche, Villarreal B y Murcia. Dos de esos tres encuentros fueron ante su gente en el Rico Pérez y contagiaron a la afición ese objetivo marcado entre ceja y ceja, el ascenso. Avisaron Slavy y Bolo y también Ben Hamed y Ropero que con esta plantilla no vale nada que no sea luchar por ascender al fútbol profesional.

El derbi será el quinto amistoso para los de Torrecilla y todavía faltarán cuatro más antes de empezar la temporada en Primera Federación frente el Tarazona. En el club alicantino se está trabajando hasta el último detalle, con el fin de evitar errores pasados y ser uno de los equipos a tener en cuenta en el tercer escalón del fútbol español. Por el momento así está siendo, pero para ello está la pretemporada, para calibrar y probar cosas nuevas.

Será la cuarta vez que ambos conjuntos se vean las caras en el trofeo veraniego ilicitano. El balance es positivo para el Elche, ya que cuenta con dos triunfos frente a uno del Hércules. Como es lógico, el equipo con más victorias en el Festa d'Elx es el conjunto de Eder Sarabia con 27 en su haber, pero desde que triunfase en el 2018 ante el Almería no ha vuelto a levantar el trofeo, cayendo ante Levante por partida doble, Leeds United y Parma Calcio.

Mangada derriba a Febas durante el derbi en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

El Hércules ha sido el vencedor del Festa d'Elx en una sola ocasión. Fue en 2010 y con cerca de 2.000 aficionados en las gradas, Tote dejó para el recuerdo una estampa que recordarán ambas aficiones. El delantero levantó el trofeo a lo alto del cielo de Elche en un duelo decidido gracias al gol de Tiago Gomes en los compases iniciales. Habrá mucha más presencia en las gradas 15 años después y es que socialmente ambos clubs han crecido a pasos agigantados. El gran derbi vuelve a entrar en escena 17 días después y pese a este poco tiempo, las ganas de fútbol siguen intactas.