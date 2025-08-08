Un exjugador del Elche, entre los nominados para ganar el Balón de Oro

El exfutbolista del Elche Fabián Ruiz es uno de los 30 candidatos a alzarse con el Balón de Oro el próximo 22 de septiembre en el Theatre du Chalete de París. El sevillano de 29 años fue uno de los mejores centrocampistas del mundo durante el curso pasado, en el que ganó la Ligue 1 (Primera División francesa), la Champions League y quedó subcampeón en el Mundial de Clubes siendo el timón en la medular del PSG de Luis Enrique.

Jugó en total 65 partidos (cuatro de ellos con la selección española) en seis competiciones distintas, y participó en 19 goles pese a jugar como interior (ocho de ellos anotador por él y los 11 restantes asistiendo a un compañero). Su gran año le ha llevado a codearse con los mejores futbolistas del planeta.

El cupo de españoles, junto al propio Fabián, lo completan Pedri y Lamine Yamal. Sobre el papel, el extremo formado en 'La Masía' es el principal candidato nacional a hacerse con el galardón, al que también optan con fuerza Ousmane Dembélé o Vitinha, entre otros.

Un paso amargo por el Elche

Fabián llegó cedido al Elche a mitad de la 2016-2017 por expreso deseo de José Luis «Chuti» Molina, por entonces director deportivo franjiverde. Un hombre con sus peculiaridades que rara vez se mordía la lengua delante de un micrófono... ni cuando estos estaban apagados.

En diciembre de 2016, antes de Navidad, aquel Elche dirigido por Alberto Toril ilusionaba con la posibilidad de pelear por el ascenso a Primera. Y surgió el nombre de Fabián como candidato a reforzar al equipo en el mercado invernal. En un cóctel privado se le preguntó a «Chuti» por el interés, expresándole las típicas dudas en torno a un jugador de esas características, especialmente relacionadas con su edad (20 años) y falta de experiencia.

Fabián Ruiz posa en el Martínez Valero durante su etapa en el Elche. / INFORMACIÓN

Molina fue directo y dejó una frase inolvidable: «Fabián es un pepino». Poco más que añadir. El futbolista llegó en calidad de cedido y con la franja verde mostró algunas de las cualidades que posteriormente se le han podido observar al máximo nivel (marcó un gol en 18 partidos), pero aquel Elche se hundió en la segunda vuelta y acabó descendiendo a Segunda B. Ni Toril ni Molina terminaron la temporada en sus cargos.