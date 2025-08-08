Dos últimas pruebas en 24 horas para el Elche antes del fuego real

La pretemporada del Elche se acerca a su fin. Con la expedición franjiverde dando sus últimos coletazos preparativos para el regreso a Primera en Algorfa, solo restan los dos últimos amistosos antes de activar el "modo competición".

El primero de ellos será este viernes (19:30 horas), con la novedad del desplazamiento a Lorca para disputar el penúltimo amistoso veraniego. Será frente al Almería de Segunda División en el estadio Francisco Artés Carrasco, con capacidad para más de 8.000 espectadores.

Después de una primera sesión de activación matinal, la primera que hará Víctor Chust junto al grupo tras ejercitarse ayer por la tarde en solitario, el Elche se desplazará desde las instalaciones de La Finca Resort hasta el campo de fútbol de Lorca.

Hay todavía entradas disponibles a un precio único de 10 euros, disponibles pinchando en este enlace. Se esperan unos 400 aficionados en la habitual casa del Lorca Deportiva (equipo de Tercera RFEF).

Sobre el papel, el centrocampista Martim Neto podría tener sus primeros minutos con la franja. Están descartados para ambas citas Bambo Diaby (pubalgia) y Yago de Santiago (ligamentos).

Martim Neto hace carrera continua en San Pedro del Pinatar. / ECF

El Almería de Rubi llega a la cita después de dos victorias (Al-Jazira y Águilas), un empate (Marbella) y una derrota (Málaga). Después de medirse al equipo entrenado por Eder Sarabia, recibirán el domingo 10 de agosto en su estadio al Al-Nassr de Crisitano Ronaldo.

Después del choque con el encuentro indálico, el club ilicitano recibirá en la 64ª edición del Festa d'Elx al Hércules, en el que será segundo derbi del verano. El choque servirá para presentar la nueva plantilla frente a la afición y será la gran prueba de fuego de cara al inicio liguero.