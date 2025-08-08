La 'Unidad B' del Elche supera al Almería con la pegada de 'El Toro' (0-1)

El Elche más Elche de toda la pretemporada superó este viernes al Almería (0-1) en Lorca, en su penúltimo amistoso del verano. Aunque todavía no es el equipo reconocible que deslumbró en Segunda División, el encuentro dejó varias notas positivas: los debuts de Víctor Chust y Martim Neto, el destacado papel de la cantera y el gran estado de forma de Álvaro Rodríguez, que sigue viendo portería con una facilidad pasmosa.

Con un segundo amistoso en 24 horas —más importante por rivalidad además de ser la presentación frente a la afición—, Eder Sarabia sacó un once con una importante presencia del filial. La gran novedad fue la titularidad de Víctor Chust. El central valenciano completó sus primeros 35 minutos con la franja en Lorca y ya dejó hechuras de buen futbolista, sobre todo en salida de balón. Jugó de central zurdo acompañado de Mati Barzic.

Víctor Chust saca el balón durante la primera parte. / ECF

Por parte del filial, Albert Niculaesei también debutó en la pretemporada franjiverde. El canterano estaba al margen del trabajo del primer equipo hasta que renovara. Lo hizo el pasado lunes y, desde entonces, se ha sumado a la expedición en la concentración de Algorfa. La tercera novedad de una primera parte francamente desaborida empieza a ser costumbre. Incluso una certeza. Y es, ni más ni menos, que Álvaro Rodríguez tiene el gol en las venas.

Una gran circulación al primer toque entre Barzic, Antonio Bastida y Luis Roldán llegó a 'El Toro', que controló mal... pero tuvo el hambre suficiente para girarse antes que los defensas del Almería, dar un primer toque para acomodarla con la derecha y definir potente, al primer palo, con la izquierda. Ya van tres esta pretemporada en poco más de 100 minutos. El primero ocupando bien el espacio en un centro lateral, el segundo de cabeza a la salida de un córner y el de este viernes de 'killer'. Sin duda, la gran noticia de la pretemporada ilicitana.

Solamente Iturbe, Jairo y Luis Roldán completaron los 90 minutos sobre el verde

Más allá del nuevo zarpazo de Álvaro Rodríguez, la primera parte no tuvo mayor recorrido. De hecho, el del charrúa fue el único disparo a puerta en los primeros 45 minutos. Sí que volvió a estar notable Roldán en el rol de Marc Aguado y John Chetauya, con problemas en los dedos del pie hasta la semana pasada, completó una hora sobre el verde y sigue cogiendo rodaje de cara a la campaña.

En la segunda parte, John y Jairo —además de Iturbe, que jugó los 90 minutos— fueron los dos únicos jugadores con ficha del primer equipo que se mantuvieron sobre el verde. Y la cantera dio la cara hasta el punto de aguantar el resultado. El último cuarto de hora sirvió para ver por primera vez a Martim Neto, quien entró al partido junto a Álvaro Núñez y Rodrigo Mendoza. El portugués apenas entró en contacto con el balón.

La mala noticia tuvo como protagonista a Adam Boayar. El internacional con las inferiores de Marruecos fue sustituido por Nordin debido a unas molestias físicas que arrastra durante la precampaña y le impidieron terminar el partido. En los minutos finales, Iturbe tuvo que intervenir en dos ocasiones, primero en un tiro centrado de Lázaro y más tarde, a un minuto del final, salvando el empate con una gran estirada a un golpeo ajustado de Lopy.

Alejandro Iturbe da un pase durante el amistoso en Lorca. / ECF

El madrileño mostró la entereza bajo palos que le faltó en ocasiones anterioes y echó el cerrojo en la portería franjiverde por primera vez este verano. Jornada de cantera, las mejores sensaciones del verano y de confirmar a Álvaro Rodríguez como el goleador, al menos por el momento, de este Elche. Mañana, última prueba contra el Hércules antes del fuego real.