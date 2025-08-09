Horario Sevilla-Elche (jornada 4): Los franjiverdes siguen fuera de los findes

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 4 en Primera División y, por lo que respecta al Elche, los franjiverdes serán los encargados de abrir el listado de diez duelos semanales con su visita al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan.

Esta será la tercera vez, de los cuatro horarios conocidos hasta el momento, que el conjunto dirigido por Eder Sarabia dispute sus partidos fuera de los dos días del fin de semana (sábado y domingo). Hay que recordar que en la primera jornada recibirán en el Martínez Valero al Betis el lunes 18 de agosto, mientras que en la tercera jornada también jugarán en viernes, en este caso el 29 de agosto contra el Levante.

El único partido del Elche que hasta el momento está programado en fin de semana es el de la segunda jornada, en el que tocará rendir visita en el Metropolitano a uno de los mejores equipos del campeonato, el Atlético de Madrid. Este duelo tendrá lugar el sábado 23 de agosto.

Horario del Sevilla-Elche

El encuentro correspondiente a la jornada 4 entre Sevilla y Elche se disputará el viernes 12 de septiembre a las 21 horas. El mismo tendrá lugar tras el primer parón lugar debido a las fechas FIFA reservadas para la disputa de partidos de selecciones nacionales y ha sido el partido elegido para ser retransmitido en abierto.

Horarios del Elche en la temporada 2025-2026 Jornada 1: Elche-Betis . Estadio Manuel Martínez Valero. Lunes, 18 de agosto (21 horas)

. Estadio Manuel Martínez Valero. Lunes, 18 de agosto (21 horas) Jornada 2: Atlético de Madrid-Elche . Estadio Metropolitano. Sábado, 23 de agosto (18:30 horas)

. Estadio Metropolitano. Sábado, 23 de agosto (18:30 horas) Jornada 3: Elche-Levante . Estadio Manuel Martínez Valero. Viernes, 29 de agosto (19:30 horas)

. Estadio Manuel Martínez Valero. Viernes, 29 de agosto (19:30 horas) Jornada 4: Sevilla-Elche. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Viernes, 12 de septiembre (21 horas)

A través de redes sociales, la afición del Elche ya ha mostrado en más de una ocasión su malestar por el previsible exceso de partidos planificados fuera de las fechas más accesibles para el espectador que quiere acudir a los partidos en directo en los estadios, ya sea en el Martínez Valero o en viajes a domicilio. De momento, los franjiverdes no están teniendo suerte en este sentido.