Elche CF | Jornada 1 vs Betis
Contratiempo para el primer rival en liga del Elche: Isco, varios meses de baja
El centrocampista verdiblanco se retiró del terreno de juego frente al Málaga tras una entrada de Larrubia
Redacción
Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo, según informa el Real Betis en un comunicado, tras retirarse del partido frente al Málaga este sábado.
Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso.
Todavía no hay una estimación oficial, pero se habla de entre 10 y 14 semanas, dos meses y medio a tres y medio de baja.
El jugador del Betis salió del estadio dolorido, cojeando y con el tobillo y parte de la pierna totalmente vendadas. Todos temían lo peor dado que esa misma pierna le fue operada en 2024 por una rotura de peroné.
Durante el encuentro celebrado el sábado en La Rosaleda, en el que el cuadro local se impuso por 3-1, el mediapunta malaguista David Larrubia asestó una patada en la pierna al centrocampista bético, que tuvo que abandonar el choque y no pudo disputar la segunda parte.
La lesión del jugador bético es un mazazo para el equipo de Pellegrini, que se encuentra a ocho días de disputar su primer partido de Liga frente al Elche a domicilio.
