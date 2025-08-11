Guaita se deja querer por el Elche

El fichaje (o no) del experimentado portero Vicente Guaita por el Elche se resolverá en cuestión de días. Al menos esa es la intención del guardameta valenciano, sin equipo desde el pasado 30 de junio, cuando finalizó su vinculación con el Celta, donde fue titular la temporada pasada.

Pese a ello, Guaita ha realizado la pretemporada por su cuenta, analizando las diferentes propuestas que le han ido llegando. El buen nivel mostrado en Vigo hacen que su edad (38 años, que serán 39 en enero) sea una simple cifra. Pesan más los 34 partidos de liga disputados en la 2024-2025 defendiendo el marco celtista, en los que encajó 48 goles en un equipo que terminó el campeonato en séptima posición, clasificándose para Europa.

Opción bien valorada

Ahora, Guaita valora positivamente la opción de recalar en el Elche, tanto por cercanía a su casa como por la atracción del proyecto que le han presentado. En caso de fichar tendría que competir por la titularidad con Dituro, guardameta menos goleado de Segunda División la temporada pasada.

Guaita saluda a la grada a la conclusión de un partido del Celta / Oscar J. Barroso

Aunque no parezca una prioridad, Eder Sarabia prefiere tener tres porteros en sus plantillas, algo que no pudo conseguir el curso pasado, pese a los intentos por añadir una pieza más al propio Dituro y a San Román. Ahora, el argentino e Iturbe aguardan la posible llegada de un nuevo competidor bajo palos.

Interés desde Bélgica

Por otra parte, el medio belga Le Soir informa del interés del conjunto ilicitano por hacerse con los servicios, vía traspaso, del extremo izquierdo ecuatoriano Nilson Angulo. Según dicha información, el Elche habría hecho una primera oferta, rechazada, semanás atrás, y ahora habría reactivado las negociaciones.

Angulo, que en una entrevista aseguró que su continuidad en el Anderlecht, club histórico belga, estaba garantizada "al 99%" es un futbolista de 22 años por el que su actual equipo pagó casi 2 millones de euros al Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2022. La temporada pasada disputó 19 partidos de liga y 6 de Europa League, en los que anotó 2 goles, uno en cada competición. Esta temporada ya ha jugado 6 partidos oficiales.