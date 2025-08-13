El Elche estrena el servicio de cesión de asiento

El Elche arranca su andadura en Primera División el próximo lunes 18 de agosto a las 21:00 horas ante el Betis en el Martínez Valero y estrenará nuevas opciones para optimizar las localidades del estadio. Los abonados tendrán dos alternativas para liberar su asiento en caso de que no puedan acudir a la cita: la "Cesión de Asiento" y "Deja tu Abono".

La primera alternativa consiste en que el abonado que no pueda acudir al partido pueda ceder su localidad al club, para que la entidad la ponga en venta. Para poder realizarse, el abonado deberá acceder al Área del Abonado, seleccionar la opción "Cesión de Asiento", elegir el usuario en caso de tener varios abonos asociados a la misma cuenta y confirmar la operación.

En caso de que la entrada se venda, el Elche ingresará en el monedero del abonado el 30% del importe de la entrada, una recompensa que podrá tardar hasta una semana en hacerse efectiva. Esta alternativa se podrá llevar a cabo hasta dos horas antes del inicio del partido y una vez el asiento haya sido vendido, no se podrá recuperar. Sin embargo, si todavía no está vendido, el abonado tendrá la posibilidad de acceder de nuevo a la web y recuperar su plaza. Con una gran acumulación de cesiones de asiento a lo largo del curso, el abonado podrá obtener hasta un 50% de descuento sobre el precio de su abono para la próxima campaña. Se podrá realizar con cualquier modalidad de abono, pero no computará para el premio por asistencia.

La segunda opción es "Deja tu Abono" y consiste en que si un abonado adulto no puede acudir a un partido pueda generar sin coste una entrada a otro nombre. Para llevarlo a cabo se deberá entrar en el Área del Abonado, seleccionar la opción "Deja tu Abono", introducir los datos de la persona que asistirá y generar la entrada correspondiente. No computará para el premio por asistencia al igual que la cesión del asiento.

Esto se ha llevado a cabo con la voluntad que el Martínez Valero presente la mejor entrada posible a lo largo de toda la temporada para así generar el mejor ambiente posible para que los futbolistas se sientan arropados en el gran reto de formar parte de la élite del fútbol español.

Entradas Elche-Betis

Ya están a la venta las entradas para el debut del conjunto ilicitano frente al Betis. Los 27.000 abonados accederán gratis al encuentro con su carné, mientras que el público general podrá adquirir las entradas de forma presencial y a través de la página web del club, que arrancará este miércoles 13 de agosto a partir de las 16:00 horas.

Cartel del precio de las entradas para el duelo ante el Betis. / ECF

La venta presencial de las entradas en la Oficina del Abonado estará disponible el miércoles 13 de agosto de 16:00 a 19:00 horas y el jueves 14 de agosto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Desde el viernes 15 al domingo 17 la compra de entradas será únicamente online y el lunes 18 de agosto, el día del partido, las entradas estarán disponibles desde las 09:00 hasta las 14:00 horas en la Oficina del Abonado y desde las 18:00 hasta el inicio del encuentro en las taquillas de fondo norte y fondo sur.