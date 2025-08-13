Teika patrocinará al Elche Femenino hasta 2026

El Elche Femenino seguirá contando con Teika la próxima temporada. El club ilicitano y la empresa valenciana han acordado seguir ligados hasta 2026 y de este modo, la marca continuará teniendo presencia en la indumentaria del primer equipo y de los filiales. El logotipo de Teika seguirá apareciendo en la manga izquierda de las camisetas de juego y en la espalda de la ropa de entrenamiento de todas las categorías del femenino.

En el Martínez Valero y en el campo municipal Diego Quiles la marca seguirá apareciendo en los soportes publicitarios habituales. Durante la firma del acuerdo, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, se ha mostrado muy satisfecho por la continuidad del patrocinador: "Tener a Teika a nuestro lado es un orgullo. Su apoyo constante demuestra el compromiso con nuestro club y con el deporte femenino, lo que nos impulsa a seguir creciendo en todos los ámbitos y a seguir aspirando a lo máximo en esta área".

Por su parte, la empresa, con Nicolás Barber a la cabeza, ha explicado que para la empresa valenciana "es un honor continuar vinculados a un club con tanta historia y proyección como es el Elche”. “Creemos en el fútbol femenino y queremos acompañar al Elche CF en cada paso de su trayectoria", ha subrayado.