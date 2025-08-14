Elche CF | Pretemporada
El Elche se ejercita en el Díez Iborra con la ausencia de Josan
Adam Boayar tampoco estuvo presente en una sesión de entrenamiento que sí contó con Bambo Diaby y Yago de Santiago
Comienza la cuenta atrás para el debut del Elche en Primera División ante el Betis. Será el próximo lunes 18 y para ello el conjunto dirigido por Eder Sarabia está terminando de perfilar la puesta a punto. Con el objetivo de encontrar el rendimiento máximo, el conjunto franjiverde ha entrenado durante la mañana de hoy en el Díez Iborra a las 9:15 horas. Tras varios entrenamientos a puerta cerrada, la sesión de hoy ha contado con 15 minutos para que los medios pudieran desvelar incógnitas de cara al estreno liguero.
Durante el entrenamiento se respiraba un muy buen ambiente entre todos los futbolistas. Todas las nuevas incorporaciones estuvieron presentes en la sesión de trabajo (Álvaro Rodríguez, Martim Neto, Léo Petrot, Iturbe y Víctor Chust). Por lo que respecta al primer equipo, la única baja ha sido la de Josan, que sigue recuperándose de su lesión en el partido ante el Almería. Un habitual en los entrenamientos y en la pretemporada como es Adam Boayar, tampoco ha sido de la partida en la sesión debido a unas molestias.
El entrenamiento ha tenido una gran presencia de futbolistas del Ilicitano como viene siendo la tónica dominante durante toda la pretemporada. Luis Roldán, Antonio Bastida, Albert Niculaesei, Ali Houary, Nordin, Ismael Muñoz y Owen Bosch han formado parte del primer equipo durante la última sesión de trabajo. Matía Barzic, que se encontraba en la rampa de salida, también ha comparecido junto al resto de sus compañeros.
La nota positiva ha sido la presencia tanto de Yago de Santiago como de Bambo Diaby. El gallego sigue quemando etapas en su proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el mes de enero. Por su parte, Bambo Diaby se ha ejercitado también junto al resto de la plantilla tras no poder disputar ningún minuto de la pretemporada debido a una pubalgia.
