Fede Redondo, clase y equilibrio al servicio del Elche

Se empezaba a vislumbrar el horizonte del mercado de fichajes y llegó la hora de Christian Bragarnik. Como es habitual, el propietario argentino no le teme al paso del tiempo y a apurar hasta el final del mes en busca de grandes oportunidades de mercado.

Prueba de ello es que la competición doméstica arranca este mismo fin de semana y la plantilla del Elche, a día de hoy, sigue un tanto desierta. Pero no hay alarmas, no es nada que no se haya visto ya. Con secretismo y sin conocer detalles hasta el último momento, el Elche ha cerrado la contratación de Fede Redondo, un futbolista que gracias a sus cualidades está llamado a tener una importancia capital en el estilo de Eder Sarabia.

La secretaría técnica del Elche ha conseguido hacerse con el 50% de los derechos del futbolista argentino en una operación calcada a anteriores incorporaciones de este verano, como la de Iturbe o la de Álvaro Rodríguez. Según César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, el hijo del mítico futbolista con pasado en el Real Madrid o Milán llega a Elche tras un pago de algo más de dos millones de euros al Inter de Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Fede Redondo recaló en las filas del conjunto norteamericano en febrero de 2024 tras un pago de 7,45 millones de euros a Argentinos Juniors. Por aquel entonces, Redondo era una de las mayores promesas del fútbol argentino y estaba llamado a ser el nuevo "cinco" de la selección albiceleste. Había muchas esperanzas depositadas en el joven centrocampista, pero su periplo por el Inter de Miami no ha tenido el éxito que ambas partes hubiesen deseado.

Su partido en 2023 ante Fluminese con Argentinos Juniors fue una de las mayores exhibiciones dadas por el nuevo futbolista del Elche y encuentros como este fueron los causantes de que llegase a tener un pico de 9 millones de euros de valor a finales de 2023.

El joven futbolista de 22 años es representado por Score Futbol, la agencia de Christian Bragarnik, por lo que la figura del principal mandatario del Elche ha sido clave en las negociaciones. Además, Redondo también posee la nacionalidad española al haber nacido en Madrid, por lo que no ocupará ficha de extracomunitario. Bragarnik y sus contactos están siendo trascendentales en el devenir de la nueva plantilla del Elche. A Fede Redondo podrían sumarse más nombres argentinos a lo largo del mes viendo el historial del Elche en los últimos mercados

Inteligencia táctica y precisión

Con la nueva incorporación, Eder Sarabia gana a un futbolista con una proyección esperanzadora y con un gran presente. Sin duda será uno de los principales pilares para el proyecto de los próximos años y con su contratación, el Elche eleva el nivel en el centro del campo. El argentino actúa en el doble pivote con un gran manejo de balón y un magnífico desplazamiento en largo. Además de jugar en la base, también puede romper líneas y llegar a zonas ofensivas del campo, por lo que es un buen activo para el juego mostrado por el Elche de Sarabia.

Desde el momento de su incorporación al Elche, Redondo se ha convertido en el futbolista ilicitano con un valor de mercado más alto junto a David Affengruber. Ambos están tasados en cinco millones de euros y son, con clara diferencia, los más altos del club. Muy por encima de los 2,5 millones de Álvaro Rodríguez y Martim Neto, los 2,2 de Aleix Febas o los 2 de Víctor Chust. Una cosa está clara y es que el Elche está apostando por la juventud con el deseo de una revalorización en el futuro.