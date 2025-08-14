VegaFibra seguirá patrocinando al Elche una temporada más.

El Elche y VegaFibra seguirán ligados una temporada más. Ambas entidades han llegado a un acuerdo que supondrá el contrato de patrocinio más importante de la historia del conjunto ilicitano, reafirmando la confianza de la empresa líder en telecomunicaciones de la Vega Baja en el proyecto del club, así como su compromiso con la historia, el territorio y la afición ilicitana.

Ambas entidades han acordado renovar su vinculación hasta 2026 y VegaFibra continuará siendo el main sponsor de la entidad, sumando así tres temporadas consecutivas como patrocinador principal del club. Esta será la primera en la élite del fútbol español.

Las camisetas del primer equipo seguirán luciendo el nombre de la empresa en el frontal. El Martínez Valero también contará con numerosos soportes publicitarios del estadio y la más que famosa franja, con el Aromas Ilicitanos, estará representada con VegaFibra, en una camiseta que desde el club han definido como "un diseño especial que conecta tradición, identidad y sentimiento, y que será uno de los símbolos más reconocibles de la temporada".

Joaquín Buitrago, presidente del Elche se ha mostrado muy feliz con este acuerdo. "Para nosotros es un orgullo seguir luciendo el nombre de VegaFibra en el pecho de nuestra camiseta. Esta alianza es un ejemplo de cómo dos instituciones de referencia en la provincia pueden crecer de la mano", señalaba el presidente.

Por otro lado, Ángel Pic, propietario de VegaFibra, ha destacado que "el Elche representa los valores de esfuerzo, cercanía y ambición que compartimos en VegaFibra. Queremos seguir apoyando a este club histórico y a su afición, que siempre nos ha mostrado su cariño", comentaba.