¿Cuáles son los dorsales del Elche para la temporada 2025-2026?

A cuatro días para debutar en liga contra el Betis, el Elche está terminando de cumplimentar las fichas dadas de alta para la nueva temporada en Primera División y, con ello, el reparto de dorsales de cara a la 2025-2026.

De momento, el conjunto franjiverde ha dado de alta en el sistema de LaLiga a todos sus fichajes excepto a dos, el guardameta Iturbe y el último en llegar, Fede Redondo. Léo Petrot, este mismo jueves; Álvaro Rodríguez, Martim Neto y Víctor Chust ya han sido inscritos. Del mismo modo se han «reactivado» las fichas de los renovados Dituro y Pedro Bigas y se ha formalizado el alta de Germán Valera, ahora en propiedad tras su cesión.

Por lo que respecta a los dorsales, hay 17 futbolistas con número del primer equipo (del 1 al 25). De la temporada pasada lo mantienen Jairo (3), Diaby (4), John (5), Pedro Bigas (6), Marc Aguado (8), Febas (14), Álvaro Núñez (15), Josan (17), Mourad (19) y Affengruber (22). Mendoza, por su parte, está previsto que continúe con el 30, al poder seguir con ficha del filial debido a su edad.

Tres de los que siguen respecto a la campaña pasada cambiarán de dorsal para esta: Dituro coge el 1 tras haber llevado el 13 desde su llegada en enero de 2024, Yago de Santiago llevará el icónico 7 (heredado de Óscar Plano) tras haber disputado su primer curso como franjiverde con el 24 y Germán Valera pasa del 20 al 11, que en la 2024-2025 lució Rashani.

La elección de los fichajes

Casi todas las caras nuevas también han escogido dorsal. El defensa francés Léo Petrot llevará el 21, cuyo último dueño fue Nico Castro y que hace una década tuviera a otro lateral zurdo, Edu Albacar, como dueño ilustre. En su país había portado el 19 y el 15. El delantero hispanouruguayo Álvaro Rodríguez lucirá el 20 que deja libre Valera tras haber escogido el 18 durante su cesión en el Getafe.

Dorsales del Elche 2025-2026 (15/08) Dituro Libre Jairo Diaby John Pedro Bigas Yago Marc Aguado Libre Libre Germán Valera Libre Libre Febas Álvaro Núñez Martim Neto Josan Libre Mourad Álvaro Rodríguez Léo Petrot Affengruber Víctor Chust Libre Libre

El centrocampista portugués Martim Neto llevará el 16, vacante tras la marcha de Álex Martín, mismo número que se le asignara tras dar el salto a la primera plantilla del Benfica, aunque no llegó a disputar ningún partido con él. Sí lo hizo con el 76, que en España no se puede utilizar. Por último, Víctor Chust se ha quedado con el 23 de Pejiño, tras dos años en el Cádiz con el 5. Con el primer equipo del Real Madrid y en sus dos primeras campañas en la Tacita de Plata jugó con el inverso, el 32.

Víctor Chust posa con la primera equipación del Elche. / ECF

Quedan libres el 13, que debe ser de Iturbe, y el 25 como dorsales de portero y de jugadores de campo el 2, 9, 10, 12, 18 y 24. Fede Redondo ha llevado el 5 y el 55, que en el Elche no puede usar, en sus anteriores clubes.