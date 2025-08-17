Elche-Betis | El Elche empieza su carrera en Primera

El aroma ilicitano volverá a ser de Primera a partir de este lunes por la noche. Tras el ascenso de la 2024-2025 se abre el telón de la 2025-2026, en esa vorágine en la que hemos convertido la vida y el fútbol, en la que los éxitos da el tiempo justo a paladearlos y un fracaso, como el del último curso del Elche en la élite nacional, casi siempre tiene la opción de ser corregido. No ha tardado demasiado la entidad comandada por Christian Bragarnik. Lo más mayores (y algunos ya no tan jóvenes, que empiezan a peinar canas) recordarán el cuarto de siglo de continuas travesías por diversos desiertos entre 1989 y 2013.

No es cuestión de empalagarse con la nostalgia y abusar de los recuerdos del pasado. El hoy es el Betis (21 horas, LaLiga TV), Eder Sarabia, los que siguen del proyecto ascensor y las caras nuevas, hasta el momento seis confirmadas (Fede Redondo, Álvaro Rodríguez, Léo Petrot, Martim Neto, Víctor Chust e Iturbe) más el fichaje en propiedad de Germán Valera, que ya conoce perfectamente el recorrido de las bandas del estadio Manuel Martínez Valero.

Un estadio en pleno proceso de reforma, al que se le empiezan a ver las posibilidades de aquella proyección majestuosa que debería estar acabada con el club en Primera División. El Elche ha recibido el apoyo popular de manera unánime, batiendo su récord histórico de abonados y colgando, cual estrella de rock, el cartel de «sold out» en la ventanilla de ventas de carnés.

Ahora empieza la carrera en Primera División, que será más corta que la de Segunda (al cajón de sastre irán los símiles con una maratón), pero con la complejidad del salto de categoría. Rivales más fuertes, más rápidos, con más calidad. En definitiva, mejores. Algunos de ellos, aparentemente inalcanzables. Aunque en este bendito deporte del fútbol cualquier sueño es capaz de convertirse en realidad. El primer oponente franjiverde será el Betis.

Fede Redondo posa con la nueva equipación. / ECF

Cosa seria, por historia y por actualidad. Eder Sarabia, novato en la élite como primer entrenador, afronta un debut que medirá su habilidad como estratega. Enfrente tendrá a un «maestro» de su generación como Manuel Pellegrini, que se espera le quiera arrebatar la pelota, el bien más preciado en el estilo ilicitano. No podrá contar con Isco, para alivio de quienes le iban a sufrir y pena para todos los amantes del (buen) fútbol.

En la cita Sarabia espera contar con algún refuerzo en la delantera que se pueda oficializar a lo largo de la noche del domingo o del lunes, para tener variantes en el banquillo a lo largo de los 90 minutos. El estilo/idea será el mismo que en Segunda, pero necesitará matices para sobrevivir en Primera, especialmente sin los «Nicos», dos jugadores diferenciales que debían ser líderes de este proyecto entre los mejores de España, pero eligieron la lustrosidad de mejores contratos en México y Estados Unidos.

En cuanto a bajas de los que han quedado en nómina, Sarabia juega con la presencia o no de Josan, pese a su lesión sin parte médico producida en el penúltimo amistoso de pretemporada. No tiene mucho más en los carriles, pero arriesgar en agosto podría salir caro en los próximos meses. El vasco no se atrevió tampoco a descartar a Diaby, pese a que su pubis le tiene fuera de circulación desde abril. Yago y Adam, por cuestiones físicas; y Nordin, que arrastra una sanción de la temporada pasada, están oficialmente descartados.

Con todos inscritos, sin Isco

El Betis se presenta en Elche con la firme intención de despejar algunas dudas que ha dejado en la pretemporada, sobre todo con las derrotas en sus dos últimos partidos de preparación, con el extra negativo de la mencionada lesión del líder del equipo, Isco Alarcón.

La entidad verdiblanca es una de las pocas de LaLiga que no ha tenido problemas para las inscripciones de jugadores y nuevas caras como la de los porteros Álvaro Valles (Las Palmas) y Pau López (Toluca), el lateral izquierdo hispanodominicano Junior Firpo (Leeds United), el centrocampista Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid), el central argentino Valentín Gómez (Vélez Sarsfield) y el centrocampista colombiano Nelson Deossa (Rayados Monterrey), ya dados de alta.

Para visitar al Elche, Pellegrini tiene claro que en el sitio de Isco estará el argentino Lo Celso y también que Deossa no jugará al ser el último en llegar y tener un plan específico para obtener la forma física deseada. También seguirán de baja, como en toda la pretemporada, el extremo hispanomarroquí Abde, que no podrá jugar en la ciudad en la que creció, el centrocampista Marc Roca y el central Diego Llorente.

Isco, lesionado en pretemporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El técnico de los verdiblancos, en su comparecencia de este domingo ante los periodistas, se refirió al centrocampista Sergi Altimira, quien no ha podido trabajar con el grupo esta semana por una dolencia física, aunque sí lo hizo en esta sesión.

Pellegrini desveló que Altimira estará en la convocatoria pero que no decidirán hasta última hora si participará o si lo hace desde el inicio del partido o en su transcurso, por lo que podría ser titular en su sitio el ghanés del filial Mawuli Mensah.