Manuel Pellegrini: "El Elche es un rival complicado que ha ascendido de la mejor manera posible"

El lunes abrirá el telón de LaLiga EA Sports tanto para el Elche como para el Betis. Franjiverdes y verdiblancos se medirán en el Martínez Valero a las 21:00 horas y en la previa del duelo, el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró que los suyos llegan a Elche "conforme a lo planificado".

En su comparecencia de prensa tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva bética, Pellegrini se refirió a la grave lesión del mediapunta Isco Alarcón, con una fractura de peroné que sufrió en el último amistoso, y dijo que "pasa con muchos jugadores".

"Tenemos que estar pensando en los que sí están para afrontar este partido ante un rival complicado que ha ascendido de la mejor manera posible", subrayó el técnico, quien no quiso profundizar en la planificación de la temporada por parte del Betis porque "el mercado no está cerrado".

"No es bueno dar una opinión. Al final, los rendimientos van a evaluar si la plantilla es la correcta. Si está abierto, hasta el último día pueden entrar y salir jugadores y no hay que especular", agregó. El chileno, en su sexta temporada al frente del equipo, comentó que afronta el ejercicio "con mucha exigencia personal e ilusión" y que espera "poder hacer una campaña acorde a la hinchada del club".

"Siempre he querido dar un paso adelante, pero con el convencimiento de que hay una base y ojalá podamos dar un paso más", subrayó el técnico suramericano, quien no quiso fijarse el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones porque "la capacidad económica va de la mano de los logros".

Un paso adelante

"Dos equipos hicieron más puntos que nosotros cuando tenían una sola competición. No hay temores. El equipo ha ido en la senda correcta, tratando de mantenerse jugando competiciones. El Villarreal no jugó competición europea. No hay que confundir la ilusión con la realidad. Tratamos de dar un paso adelante sin salirse de la realidad que tienen los clubes", insistió al respecto.

También se refirió al extremo brasileño Antony dos Santos, cedido la segunda parte de la pasada temporada por el Manchester United inglés, y afirmó que "hay conocimiento de él y sería un gran refuerzo con el rendimiento que demostró el año pasado".

"Los refuerzos están más o menos claros por la gente que se ha ido. Necesitamos un centrocampista; si no está Antony, otro de banda. En los seis años hemos integrado a muchos canteranos. Ahora depende exclusivamente de ellos, de la capacidad que tengan de seguir progresando", añadió.