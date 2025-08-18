Análisis | Ítaca, el viaje hacia los 41 puntos y el estilo del Elche

Decíamos ayer que el Elche viajaba a la otra punta de España para conseguir el ascenso a Primera División. Y lo logró. Y lo celebró. Pestañeamos y, con más calor que nunca, climatológica y ambientalmente, el estadio Manuel Martínez Valero da la bienvenida a una nueva temporada. La 2025-2026. Contador a cero... ¿en todo? No.

Se espera un Elche que mantenga el estilo por el que ha apostado su propiedad en las dos últimas temporadas, con un fracaso y un éxito. Si se tuvo fe en la idea tras el turbulento final de la temporada 2023-2024 y su posterior verano, nadie debe encontrar motivos para el cambio después del ascenso. En eso, Christian Bragarnik ha germinado un proyecto que crecerá hasta, aparentemente, que llegue otro.

Eso sí, el salto de categoría conlleva necesidades, aun siendo invariable la idea. La primera, mejores futbolistas. Sobre todo porque se han marchado dos de los líderes del proyecto sobre el césped (Nico Castro y Fernández Mercau) y alguien debe no solo llenar ese vacío sino mejorarlo. La segunda, un paso adelante de los que crecieron el curso pasado y deben seguir evolucionando, casos de Affengruber, Álvaro Núñez, Febas, Germán Valera o incluso Rodrigo Mendoza. Y la tercera, la confirmación de un entrenador, Eder Sarabia, que está ante su primera oportunidad en la élite.

Sarabia, tipo ambicioso, con apellido de alta alcurnia futbolera, pero al que le ha costado mucho trabajo llegar a esta posición; sabe que está ante la oportunidad de abrirse puertas en el futuro. También sabrá que se le mirará con lupa, por su manera de ser, de expresarse, de vivir los partidos, de comunicar... Y por una idea futbolística a la que no le faltan detractores que estarán deseando alguna derrota para solicitar un cambio de rumbo o, en los casos más radicales, la extremaunción del estilo.

El Elche, a falta de cuatro refuerzos antes del 2 de septiembre, ha fichado basándose en dos conceptos: progresión y redención. Todos los futbolistas han llegado en propiedad o a través de cesiones con opción de compra. Los hay jóvenes (Iturbe, Redondo, Neto, Chust y Álvaro Rodríguez), que pertenecen al primer grupo (progresión). Y maduros, no veteranos (Rafa Mir y André Silva), que pertenecen al segundo (redención). El verso libre lo marcaría Léo Petrot, apuesta de la secretaría técnica.

Nuevo concepto mental

También se ha reforzado el área psicológica, en previsión de otro año duro en lo mental, aunque diferente. Ya no hay que ser uno de los dos mejores, sino evitar ser uno de los tres peores. Eso conlleva que, pese al cambio de categoría, no sea descabellado pensar en que, si se trabaja y se hacen bien las cosas, sea menos compleja la permanencia en una categoría superior que el ascenso en una inferior.

Conviene, eso sí, trabajar con mimo todo lo relacionado con la psicología y los futbolistas, para no confundirlos ni hastiarlos. Ni para sobreprotegerlos en una burbuja en la que ya viven instalados la mayoría de los que compiten a nivel profesional. Esta herramienta, tecnología humana, es una más a aprovechar. Sin olvidar nunca ni el resto de avances puramente tecnológicos ni, por supuesto, ese fútbol de toda la vida del que el principal exponente son los más de 27.000 abonados franjiverdes. Unir razón con pasión será sinónimo de gloria.

El Elche celebra el triunfo en la pasada edición del Festa d'Elx / Jesús Hernández/ECF

Ese viaje que inicia el Elche este lunes contra el Betis tiene una Ítaca particular, los 41 puntos (con 40 se ha descendido en dos de los últimos tres años, tras ser suficientes durante más de una década para la permanencia en Primera). El destino puramente resultadista es ese. El camino a recorrer, lo verdaderamente importante en el día a día de este equipo, es otro. Mejorar un estilo que dio la alegría del ascenso para convertirlo en el que te otorgue la permanencia entre los mejores y, en el futuro, te haga soñar con las siguientes metas. El éxito del Elche no depende de ganar al Betis, al Atlético o al Levante, sino de seguir creciendo con su estilo.