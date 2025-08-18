El Elche anuncia el fichaje de André Silva

A poco más de cinco horas de empezar la temporada contra el Betis, el Elche ha anunciado el fichaje del delantero André Silva. El portugués, que llega en propiedad procedente del Red Bull Lepizig alemán, completa la nómina de delanteros centro franjiverdes, uniéndose a Rafa Mir, incorporado ayer mismo, Álvaro Rodríguez y Mourad.

André Silva, de 29 años, ya tiene experiencia en la liga española, tras un par de cesiones en su momento en Sevilla y Real Sociedad. La temporada pasada apenas tuvo protagonismo ni en el Leipzig (8 partidos de liga, un gol) ni en el Werder Bremen, donde pasó a préstamo la segunda mitad del curso, jugando 7 partidos y anotando una diana.

Internacional con Portugal y goleador

Ahora, el internacional luso, campeón de la Nations League con su país en 2019, ficha por el Elche por una temporada, con opción a otra según objetivos, por un montante superior al millón de euros. Eder Sarabia tendrá a su disposición a un buen cabeceador y finalizador de acciones, que ha pasado por Oporto, Milan y Eintracht, además de por los clubes antes mencionados. El portugués llevará el dorsal 9 en su camiseta.

André Silva celebra un gol con el Leipzig / EFE

Sus mejores campañas fueron la 2020-2021 (28 goles con el Eintracht) y la 2016-2017 (21 con el Oporto), cifras a las que espera acercarse con el Elche en la 2026-2027. La entidad franjiverde trabaja para inscribirle de cara al partido de la primera jornada, algo que ya ha hecho a lo largo del lunes con Rafa Mir y Fede Redondo.