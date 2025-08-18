El Elche arranca el camino con un empate muy trabajado ante el Betis

El Martínez Valero se vistió de gala para reencontrarse con la élite del fútbol nacional. La afición demostró ser de primera en una campaña de abonados de récord. Ni la extrema ola de calor pudo con el ímpetu de una grada que está enganchada a su equipo. Para arrancar la aventura y pendientes de los fichajes de última hora, un atractivo encuentro ante el Betis. Eder Sarabia recalcó en la previa que estaban preparados para empezar el camino y trabajando para completar el plantel. El rival llegaba también inmerso en el mercado de refuerzos y lamentando lesiones como las de Isco y Abde. Aún así, el estreno se presentaba exigente ante un conjunto que también competirá en Europa.

El partido arrancó con el Elche buscando el control desde la posesión y el Betis presionando en todo el campo. La primera llegada la inventó Bellerín y acabó en un disparo del Cucho que paró Matías Duturo. Los andaluces arrancaron el partido más activados en su juego ofensivo. Y al final encontraron el gol en un robo sobre Febas al límite de la falta, que acabó en una contra letal con gol de Aitor Ruibal. Era el premio a la mejor puesta en escena del rival. Tocaba cambiar el guion del partido y arriesgar más en ataque.

Elche CF - Betis: las mejores imágenes del estreno de los franjiverdes en Primera / Áxel Álvarez / AXEL ÁLVAREZ

En las fases donde el Elche logró tener más el balón no encontraba el camino para superar a la defensa oponente. El calor también limitaba el ritmo del choque. Al descanso se llegó con ventaja visitante, pero con el partido aún abierto. En la reanudación el conjunto de Sarabia mantuvo el control con más verticalidad pero insuficiente para inquietar al Betis. Pasaban los minutos y la posesión no le daba soluciones a los locales, ante un rival que buscaba la sentencia en las contras. Riquelme la rozó pero su disparo salió fuera tras rozar en un defensor.

Álvaro Rodríguez tuvo la más clara para los locales tras un centro de Valera y la respuesta llegó con un disparo cruzado del Cucho Hernández. El partido se abrió con los locales buscando el empate en la recta final. El Betis no sentenciaba con el segundo y el Elche tampoco encontraba el camino. Sarabia arriesgó y juntó en el campo a Mourad y Rafa Mir en busca de más presencia en el área rival. Y el premio llegó en un gran detalle técnico de Mir que asistió para el gol de Germán Valera. Un punto que sabe bien por el esfuerzo y el trabajo de un equipo en construcción que dio motivos en su estreno para ilusionarse.