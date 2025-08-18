Elche CF | 1x1
El uno por uno en el empate entre Betis y Elche (1-1): Valera rescata un punto en un estreno ilusionante
El extremo del Elche se estrenó como goleador a Primera en una noche donde también destacaron Ali Houary, Mendoza y, sobre todo, Martim Neto desde el banquillo
El Elche ha empatado este lunes frente al Betis (1-1) en su regreso a Primera División. El conjunto bético se adelantó en el minuto 21 gracias a un gol de Aitor Ruibal, pero los de Eder Sarabia igualaron el choque a diez minutos del final, en una gran jugada colectiva a la que Martim Neto le puso la guinda en forma de asistencia y Germán Valera envió al fondo de la red.
Consulta las notas de los 16 futbolistas que han participado en la primera jornada liguera.
Matías Dituro, Portero
Correcto
No pudo hacer más en el gol, cuando Ruibal aguantó perfecto a la hora de definir. Estuvo sobresaliente (como de costumbre) con los pies y sacó dos buenas manos para mantener al Elche en el partido.
Álvaro Núñez, Defensa
Poco participativo
El juego del Elche se centró por el costado izquierdo, donde se juntaban Mendoza, Ali y Jairo Izquierdo tras su entrada. Pese a ello, puso un caramelo a Álvaro Rodríguez que el canterano mandó a las nubes.
David Affengruber, Defensa
Un solo error
Especialmente motivado en su debut en Primera División. Lideró a la defensa y estuvo muy conectado con la grada, alentándola en cada acción exitosa. Eso sí, cometió un error grosero en un balón a la espalda con el 'Cucho' Hernández que salvó Dituro.
Pedro Bigas, Defensa
Fuera de sitio
No estuvo mal, pero protagonizó junto a Petrot el desajuste defensivo que supuso el 0-1. Sufrió en acciones a la espalda de la defensa.
Léo Petrót, Defensa
Impreciso
Falló en la cobertura en el gol de Ruibal y no centró bien en dos acciones cómodas. Desordenado en acciones trascendentales puntuales, pero cumplidor en líneas generales.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Dos caras
Gran partido con balón. Orquestó el ataque franjiverde, sobre todo en los primeros 45 minutos. Eso sí, estuvo mal colocado y lento en algún contragolpe bético.
Aleix Febas, Centrocampista
Faro
Condujo y rompió lineas, como de costumbre. Le faltó algo de calma en tres cuartos y se vio físicamente superado en algún duelo individual. Jugó junto a Aguado en la medular, algo más adelantado que normalmente.
Ali Houary, Centrocampista
Descarado
De lo mejor en el que fue su debut en Primera. Desbordó, condujo, rompió líneas y aportó frescura y velocidad en el juego tanto en zona de tres cuartos como en la base de la jugada.
Germán Valera, Centrocampista
Goleador
Estrenó su casillero particular en Primera División, pero no fue su mejor noche. Algo impreciso en el remate... incluso en el gol, cuando definió algo mordido.
Rodrigo Mendoza, Centrocampista
Creativo
Perdió bastantes balones, pero fue el que más magia puso con balón junto a Ali. Gran intención, pero le faltó algo de precisión. No jugaba 90 minutos en partido oficial con el Elche desde hace un año y medio.
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz,
Desubicado
Algo perdido en el juego combinativo franjiverde, tampoco aportó soluciones en los balones largos sobre él ni en sendos remates desde los costados. No fue el mejor debut.
Jairo Izquierdo González, Defensa
Sorprendente
Sin minutos el año pasado, Sarabia le dio 30 minutos en su estreno en Primera... y los aprovechó. Fue una máquina de generar centros por el costado izquierdo y ayudó en el repliegue.
Martim Neto, Centrocampista
Revulsivo
Se estrenó por la puerta grande. Asistencia con detalle de calidad y físico al centro del campo franjiverde cuando más falta hacía. Grandes minutos del portugués, que apunta a titular en el Metropolitano.
Mourad Daoudi El Ghezouani, Delantero
Desactivado
Debutó en Primera sin pena ni gloria. Sarabia le dio 30 minutos, pero apenas entró en contacto con el balón. Le faltó su habitual trabajo.
