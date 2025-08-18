Elche CF | Fichajes
Fede Redondo, inscrito en LaLiga: podrá jugar el Elche-Betis
El argentino, todavía sin dorsal, ya figura en la plantilla de Eder Sarabia
El club también inscribirá a Rafa Mir para el debut de esta noche
El fichaje se anunció el pasado jueves, pero no ha sido hasta este lunes sobre las 9:45 horas cuando Federico Redondo ha aparecido inscrito en LaLiga como nuevo futbolista del Elche. El argentino, que entrena al ritmo de sus compañeros desde el pasado viernes, entrará en la convocatoria de esta noche, bajo las órdenes de Eder Sarabia, en el regreso de la Primera División al Martínez Valero, a partir de las 21 horas, frente al Real Betis de Manuel Pellegrini. Todavía se desconoce el dorsal que portará con la franja, pero ya figura junto a sus compañeros en la plantilla de la web de LaLiga.
Así las cosas, el conjunto ilicitano podrá contar con un total de 15 jugadores de campo de la primera plantilla (incluyendo a Rodri Mendoza, pese a que tiene ficha del filial) para el encuentro de este lunes. Solamente Bambo Diaby (pubalgia), Yago de Santiago (ligamentos) y Josan Ferrández (lesión en los isquiotibiales, sin parte médico) se perderán el encuentro por problemas físicos.
Además, la entidad del Martínez Valero también trabaja en la inscripción de Rafa Mir. De hecho, desde el club aseguran que el delantero cartagenero, anunciado a última hora de ayer domingo, entrará en la convocatoria de cara al estreno liguero. Será decisión del técnico bilbaíno que el futbolista cedido por el Sevilla cuente con minutos o no.
