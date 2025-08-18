Elche CF | Mercado de fichajes
Luis Roldán renueva con el Elche y sale cedido a Unionistas
El centrocampista albaceteño prolonga su vinculación hasta junio de 2027 y se fogueará en Primera RFEF esta temporada
El jugador con ficha del Elche Ilicitano Luis Roldán jugará esta temporada cedido en Unionistas de Salamanca, equipo que milita en el grupo 1 de la Primera Federación. Antes de poner rumbo hacia su nuevo destino, el jugador formado entre las categorías inferiores del Real Madrid y del Albacete ha ampliado su vinculación con el club franjiverde por un año, hasta junio de 2027.
La temporada pasada fue una pieza esencial del segundo equipo, liderado por Ángel Donato. Se perdió un único partido en todo el curso, por acumulación de tarjetas amarillas. Además, durante esta pretemporada se ha establecido como una de las sensaciones de la cantera ilicitana, ejerciendo el rol de Marc Aguado. Con 303 minutos, ha sido el 15º jugador con mayor cota de participación del verano.
Es un futbolista bien valorado en la entidad principalmente por Pepe Contreras, secretario técnico del Elche, su principal valedor para que llegara a la entidad el pasado verano. Ahora, buscará seguir creciendo a nivel individual en Salamanca, mediante una cesión simple que no incluye opción de compra.
COMUNICADO DEL ELCHE
El Elche Club de Fútbol y Unionistas de Salamanca han llegado a un acuerdo para la cesión, hasta final de temporada, del futbolista Luis Roldán, que previamente ha ampliado su vinculación con el Club por una temporada más.
El centrocampista, de 22 años y natural de Albacete, ha sido una pieza importante en el Elche Ilicitano y durante la pretemporada ha trabajado bajo las órdenes de Eder Sarabia. Con esta renovación, el Elche CF reafirma su confianza en su potencial, mientras afronta un nuevo reto en Primera Federación con Unionistas de Salamanca para seguir creciendo y acumulando experiencia.
