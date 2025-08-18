Elche CF | Fichajes

Rafa Mir y Fede Redondo ya están inscritos: el Elche, pendiente de sumar a la lista a André Silva

El centrocampista argentino, nuevo y el delantero cartagenero formarán parte de la convocatoria de esta noche

La inscripción del portugués, pendiente de procesos burocráticos con LaLiga

Rafa Mir, a la izquierda de la imagen, Redondo, a la derecha, y en el centro, André Silva.

Rafa Mir, a la izquierda de la imagen, Redondo, a la derecha, y en el centro, André Silva. / ECF / Jesús Hernández

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

El Elche, al igual que con los fichajes, ha puesto la directa con las inscripciones en las últimas horas, antes del debut de esta noche frente al Betis. El primero en aparecer en la web de la competición ha sido Federico Redondo, fichaje que se anunció el pasado jueves, pero no ha sido hasta este lunes sobre las 9:45 horas cuando ha aparecido inscrito en LaLiga como nuevo futbolista del Elche. El argentino, que entrena al ritmo de sus compañeros desde el pasado viernes y portará el dorsa número '5', entrará en la convocatoria.

El siguiente ha sido Rafa Mir, minutos antes de las 16 horas. El delantero propiedad del Sevilla firmó ayer con el conjunto franjiverde y, pese a llevar poco más de 24 horas en la ciudad, su presencia en la convocatoria de Sarabia parece bastante probable. Esta campaña lucirá el dorsal '10'. Además, el club del Martínez Valero también ha presentado el papeleo necesario para que André Silva, flamante '9' del Elche, quede inscrito en LaLiga antes de las 21 horas de esta noche, cuando el balón echará a rodar. Su registro está únicamente pendiente del proceso burocrático habitual de cualquier inscripción.

Rafa Mir, inscrito en LaLiga.

Rafa Mir, inscrito en LaLiga. / INFORMACIÓN

Pendientes de la inscripción de Silva, el conjunto ilicitano podrá contar por el momento con 16 jugadores de campo de la primera plantilla (incluyendo a Rodri Mendoza, pese a que tiene ficha del filial) para el encuentro de este lunes. Solamente Bambo Diaby (pubalgia), Yago de Santiago (ligamentos) y Josan Ferrández (lesión en los isquiotibiales, sin parte médico) se perderán el encuentro por problemas físicos.

La ficha de Fede Redondo en la web de LaLiga, todavía sin dorsal.

La ficha de Fede Redondo en la web de LaLiga, todavía sin dorsal. / ECF / Jesús Hernández

Además, la entidad del Martínez Valero también trabaja en la inscripción de Rafa Mir. De hecho, desde el club aseguran que el delantero cartagenero, anunciado a última hora de ayer domingo, entrará en la convocatoria de cara al estreno liguero. Será decisión del técnico bilbaíno que el futbolista cedido por el Sevilla cuente con minutos o no.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
  2. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  3. El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja
  4. El carnicero más famoso de Alicante se jubila
  5. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  6. Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
  7. El Supremo confirma la absolución de 9 acusados en Alicante de defraudar más de un millón
  8. El Ayuntamiento de Alicante responsabiliza ahora al Gobierno de la práctica ilegal del “top manta”

Fotogalería | Séptimo día del fuego de Jarilla, desde diferentes zonas: la vida en los pueblos, el ambiente y las llamas

Fotogalería | Séptimo día del fuego de Jarilla, desde diferentes zonas: la vida en los pueblos, el ambiente y las llamas

Pedro Sánchez visitará este martes las zonas de Extremadura afectadas por el incendio de Jarilla

Pedro Sánchez visitará este martes las zonas de Extremadura afectadas por el incendio de Jarilla

La provincia es un horno: Orihuela roza los 45 grados

La provincia es un horno: Orihuela roza los 45 grados

El turismo extranjero salva agosto en Elche y los negocios recortan días de vacaciones

El turismo extranjero salva agosto en Elche y los negocios recortan días de vacaciones

El millonario contrato en El Campello que solo convence a una empresa

El millonario contrato en El Campello que solo convence a una empresa

El Ayuntamiento de Orihuela asegura ahora que prepara un plan para que las Norias Gemelas giren

El Ayuntamiento de Orihuela asegura ahora que prepara un plan para que las Norias Gemelas giren

El impactante video que muestra el ojo del huracán Erin

El impactante video que muestra el ojo del huracán Erin

Pintar los techos de blanco enfría más las ciudades que los jardines, según un estudio

Pintar los techos de blanco enfría más las ciudades que los jardines, según un estudio
Tracking Pixel Contents