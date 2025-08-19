Entradas Atlético-Elche: precio y cómo comprarlas online

Tras el empate del lunes contra el Betis, el Elche ya tiene la mente puesta en su siguiente compromiso de liga, correspondiente a la jornada 2, que le enfrentará al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, este sábado a las 19:30 horas.

Un partido contra uno de los favoritos a ganar la competición, pese a su tropiezo en el estreno de la liga contra el Espanyol. Y una cita que seguramente los aficionados franjiverdes no se querrán perder, al caer en fin de semana y todavía en el mes de agosto, con una buena parte de ellos de vacaciones.

Este martes, el Elche ha informado que dispone de 550 entradas para sus abonados, de los que un 10% se reserva para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación, por lo que saldrán a la venta 450 localidades.

Todo aquel abonado del Elche que desee adquirir una entrada para el partido del sábado contra el Atlético deberá hacerlo exclusivamente a través del Área del Abonado, en el apartado "Solicitud de entradas". Cada usuario podrá agrupar hasta un máximo de cuatro abonos y, por lo tanto, comprar cuatro entradas.

La adquisición de entradas para el Atlético-Elche en el portal estará disponible desde este miércoles a las 10:00 horas y finalizará el mismo día a las 19:00 horas, aunque todo apunta a que la demanda de entradas entre los más de 27.000 abonados hará que las entradas se agoten mucho antes. Los billetes se enviarán al correo electrónico de cada usuario a partir del viernes.

Viaje a Madrid en autobús

Por otra parte, el Elche también ha informado que organizará un viaje en autobús para asistir al partido del Metropolitano, con salida el mismo sábado a las 7:00 horas desde el estadio Manuel Martínez Valero y regreso una vez finalizado el encuentro.

Gallagher y Bigas, en un momento del Elche-Atlético. / EFE

El precio del billete es de 35 euros y la gestión para la compra del mismo se realiza también a través del "Área del Abonado" de la página web del club franjiverde.