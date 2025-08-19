Ni Rossi, ni Escribá, ni Sarabia: la maldición del Elche en Primera continúa

La buena imagen del Elche en el estreno de la temporada 2025-2026 y el punto conseguido contra el Betis no han podido romper una maldición que seguirá acompañando al centenario club ilicitano al menos un año más: el tiempo que lleva sin ganar en la primera jornada de un curso en Primera División.

La mala racha se prolonga ya a 52 años, que serán como mínimo 53: el 2 de septiembre de 1973 el Elche dirigido por Roque Olsen venció por 1-0 al Barcelona, gracias a un solitario gol de Chiva al inicio del encuentro. Desde entonces, los diferentes equipos franjiverdes no han sido capaces de ganar en sus estrenos en la máxima categoría en ninguna de las 12 ocasiones en las que lo han intentado.

Por los banquillos del Elche han pasado desde Néstor «Pipo» Rossi hasta Eder Sarabia, con leyendas como Felipe Mesones o Fran Escribá, entre otros, que no han conseguido romper esta curiosa maldición. Sarabia, en el que era su debut como primer entrenador en la élite, se va con el buen sabor de boca del partido de los suyos, pero sin haber podido romper, al menos de momento, esto maleficio. ¿Tendrá otra oportunidad el curso que viene?

La lista de partidos

La mala racha de más de medio siglo de antigüedad se inició en la 1974-1975, con una derrota del Elche de Rossi en Salamanca por 2-0, con doblete de José Álvarez. En la década de los 70 continuó en la 1975-1976 en un espectacular 2-3 en Altabix contra el Barça también con «Pipo» en el banquillo (Gómez Voglino y Alfonseda igualaron los goles de Sotil y Rexach, pero el primero de estos hizo el tanto definitivo en el minuto 85), en la 1976-1977 con un empate sin goles en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, con Mesones como técnico, y en la 1977-1978, con una derrota en Santander frente al Racing por 2-0 (doblete de Giménez) con Roque Olsen en su segunda etapa franjiverde.

En la 1984-1985 el Elche de Antonio Ruiz empezó la liga perdiendo un derbi autonómico con el Valencia en casa, con un único gol de Tendillo, mientras que en la 1988-1989 el estreno fue un duro 3-0 en Valladolid, con Mesones nuevamente como entrenador. Aquel día marcaron Jankovic, por partida doble, y Fernando Hierro. Un cuarto de siglo después, en la 2013-2014, con Escribá como líder, los franjiverdes cayeron en su regreso a la máxima categoría en Vallecas ante el Rayo, con otro 3-0 (goles de Bueno, doblete, y Perea). El valenciano también vivió otro 3-0 en la 2014-2015, esta vez contra el Barcelona, con Messi haciendo doblete y Munir completando el marcador.

Eder Sarabia dialoga con Manuel Pellegrini, antes del partido. / Áxel Álvarez

Ya en esta década, el Elche siguió abonado a este marcador, al caer por 0-3 con la Real Sociedad en su debut de la 2020-2021, con tantos de Portu, Januzaj y Roberto López, y el argentino Jorge Almirón en la banda. En la 2021-2022, segunda etapa de Escribá, se rascó un empate a cero en el Martínez Valero al Athletic. Por último, en la 2022-2023, con Francisco como entrenador, se regresó al habitual 3-0, curiosamente frente al Betis, rival al que ahora al menos se ha conseguido empatar (1-1) para mitigar algo esta larga maldición. Borja Iglesias y Juanmi (doblete) fueron los ejecutores verdiblancos hace tres años, mientras que el pasado lunes Ruibal hizo el tanto sevillano y Germán Valera el ilicitano.