El Elche, ante una de sus bestias negras

Con una magnífica carta de presentación arrancó el Elche su andadura en la élite del fútbol español. Se escapó la victoria en un duelo en el que los de Eder Sarabia fueron mejores que el Betis, por lo que la maldición de 51 años sin ganar en el debut en Primera sigue vigente. Cerró la primera jornada y con la segunda fecha en el horizonte, vuelve a aparecer otra maldición. En este caso es ante el Atlético de Madrid, pues la franja nunca ha ganado a los colchoneros en tierras madrileñas.

El Atlético de Madrid es el sexto equipo que más veces se ha enfrentado al Elche a lo largo de la historia. Ambos conjuntos se han visto las caras en un total de 59 ocasiones en Copa del Rey, Primera División y Segunda. El balance es favorable a los rojiblancos, pues cuentan con 36 victorias frente a las 13 del Elche. El último precedente entre ambas entidades fue la temporada pasada en Copa del Rey cuando se midieron en el Martínez Valero. El Atlético venció por 0 a 4 gracias a los tantos de Riquelme, Julián Álvarez y Sorloth por partida doble.

Crónica del Atlético de Madrid 1-1 Elche del 6/04/1963. / INFORMACIÓN

Las estadísticas con el Elche como visitante son demoledoras. En 29 encuentros, el Atlético de Madrid ha ganado 26 y ha empatado 3. La primera vez que la franja consiguió rascar un punto en tierras madrileñas fue en 1963. El 6 de abril se enfrentaron ambos conjuntos en un duelo correspondiente a la jornada 28 y el resultado fue de 1-1. Se adelantaron los locales en el minuto 8 después de un tanto de Miguel Jones y en el 62 el conjunto ilicitano puso las tablas en el marcador gracias a José Enrique Gutiérrez Cardona, quien curiosamente al terminar la temporada fichó por el Atlético de Madrid y defendió la elástica rojiblanca las siete temporadas siguientes.

El mismo año llegó el segundo empate. Apenas siete meses después, el Elche volvía a viajar a Madrid para enfrentarse al Atlético en otro duelo liguero. En este caso el resultado se volvió a repetir. Corría la jornada 9 de la temporada 63/64 y la franja era tercera en Primera División. Fue superior el conjunto dirigido por Heriberto Herrera y se adelantó en el 59 gracias a Juan Ángel Romera, pero un penalti a favor de los locales equilibró la balanza. El colegiado Bueno Perales señaló saque de banda, pero tras la protesta del equipo local y una conversación con el juez de línea hizo cambiar la decisión. La pena máxima fue dudosa y desesperó a los ilicitanos, quienes vieron disipada la posibilidad de seguir la estela de Betis y Barcelona al frente de la clasificación.

Crónica Atlético de Madrid 1-1 Elche del 17/11/1963. / INFORMACIÓN

Cinco años más tarde, el Elche volvió a sumar ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, conocido por aquel entonces como Manzanares. Era la jornada 6 y los ilicitanos llegaban quintos en la clasificación, empatados a puntos con Pontevedra, Barcelona, Real Sociedad y Sabadell. Por su parte, el Atlético de Madrid se encontraba coqueteando con el descenso. El enfrentamiento no tuvo mucha historia, un resultado de 0-0 en el que el Elche demostró contención y sacrificio defensivo.

En 2017, el Atlético cambió de hogar y pasó del Vicente Calderón al Metropolitano, el cual ha sido bautizado con varios nombres a lo largos de estos años. El nuevo estadio ha tenido la misma suerte para los ilicitanos. En cuatro encuentros, el balance es de cuatro derrotas, con nueve goles en contra frente a solo uno a favor.

57 años después, el Elche no ha vuelto a puntuar ante el Atlético de Madrid fuera del Martínez Valero. Se resiste el primer triunfo en tierras madrileñas y Eder Sarabia ya trabaja para romper la maldición este próximo sábado. La dificultad es tremenda, puesto que el conjunto del Cholo Simeone se codea con los más grandes, pero si una cosa ha demostrado este Elche es que no se va a achantar por muy grande que sea el reto. Las estadísticas están para romperse y con un estilo de toque por bandera, viajará la franja a Madrid con la ilusión por las nubes.