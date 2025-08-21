El Elche se enfrentará al Murcia en el Trofeo Enrique Roca

Ha arrancado la temporada para el Elche en Primera División, por lo que el fuego real ya está en marcha. No obstante, el conjunto dirigido por Eder Sarabia disputará el Trofeo Enrique Roca de Murcia el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas. El encuentro será amistoso y enfrentará a ilicitanos y pimentoneros.

Se aprovechará el parón de selecciones en Primera División. El primer fin de semana de septiembre, la categoría de oro del fútbol español hará un alto en el camino para que los combinados nacionales jueguen sus respectivos compromisos. El Trofeo Enrique Roca se disputará después del encuentro liguero ante el Levante y servirá como una nueva oportunidad de preparación para la franja.

La afición franjiverde podrá adquirir las entradas por un precio de 10 euros y lo podrán hacer directamente a través de la página web del Real Murcia. El total de localidades a disposición de la afición visitante es de 1138. Desde el Elche se ha agradecido al Murcia la invitación al trofeo, que volverá a enfrentar a dos conjuntos con una rivalidad histórica.