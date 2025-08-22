Atlético de Madrid - Elche: Al Metropolitano con toda la artillería

El Elche vuelve al Metropolitano tres cursos después. En la extensa lista de grandes estadios que conviven en la élite nacional, el conjunto franjiverde visita este sábado (19:30 horas) el tercero con mayor capacidad, acompañado de más de 500 aficionados que no se quieren perder el estreno a domicilio de su equipo. Los pupilos de Eder Sarabia se miden al Atlético de Madrid de Diego Pablo 'Cholo' Simeone con una gran novedad: el técnico bilbaíno cuenta con hasta cuatro alternativas distintas en la posición del '9'.

Mourad El Ghezouani, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva, unos con más rodaje y otros con menos, forman parte de la expedición que ha salido este viernes rumbo a Madrid. Todos están disponibles para jugar —también para ser titulares según Sarabia— y llegan al feudo colchonero listos físicamente para competir frente a uno de los bloques más aguerridos, si no el que más, de toda LaLiga. Incluso el propio André Silva, quien aterrizó en la ciudad el pasado domingo pero ha hecho pretemporada con el Leipzig y ya suma al menos cuatro entrenamientos al ritmo del grupo.

El portugués es el único que no ha debutado todavía con la franja, pero los servicios prestados por el resto de arietes el pasado lunes no fueron lo suficientemente convincentes como para descartar al luso de la carrera por la titularidad. De hecho, tampoco se descarta que Sarabia varíe su esquema (que no en su propuesta) a un 5-3-2 con el que estar más protegido de cara a pérdidas en salida de balón y a las siempre peligrosas transiciones del Atleti del 'Cholo'. La citada alternativa abriría la puerta a jugar con dos delanteros, posiblemente de características distintas pero complementarias.

Posibles alineaciones de la jornada 2 de Primera División entre Atlético de Madrid y Elche. / INFORMACIÓN

La otra gran duda que subyace en torno al once que planteará Sarabia reside en el canterano Ali Houary. Completó un gran debut en Primera, con una madurez en la toma de decisiones impropia de un chaval de 20 años, pero el gran papel de Martim Neto, principalmente en el gol de Valera, complican que el hispanomarroquí tenga continuidad... al menos como titular. La continuidad de Marc Aguado, Aleix Febas y Rodrigo Mendoza en la sala de máquinas de la alineación que salte al Metropolitano parece más probable, tanto por falta de alternativas como por el notable estreno liguero de los tres.

Josan entrará en la convocatoria y solo Yago de Santiago se perderá el choque por lesión

El Atleti, que ha gastado 175 millones de euros durante el mercado, no podrá contar con Baena ni con Giménez

Además, Josan y Bambo Diaby también figurarán en la lista de convocados para el choque. El de Crevillente ha dejado atrás sus problemas musculares en los isquiotibiales y ha completado parte de la semana al ritmo de sus compañeros. No estará disponible para ser titular, pero sí para aportar en los compases finales del partido. Por su parte, Bambo ha dejado atrás su pubalgia, pero todavía no está listo para ser de la partida tras cinco meses de inactividad. Quienes siguen en la enfermería son Yago de Santiago, con la mirada puesta a finales de octubre para su regreso, y Adam Boayar, quien todavía no pisa césped y cada día está más cerca de salir cedido al Eldense, en Primera RFEF.

Una inversión importante y un estreno deslucido

En frente, el Elche tendrá al Atlético de Madrid más potente de la última década. O al menos así debería ser, ya que el club rojiblanco ha invertido a lo largo del mercado de fichajes un total de 175 millones de euros en siete fichajes (Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Giacomo Raspadori, Johnny Cardoso, Dávid Hancko y Álex Baena). Con todo lo anterior, el conjunto de Simeone cayó en la primera jornada liguera, frente al Espanyol de Barcelona (2-1) tras una deslucida segunda parte.

El equipo ganador del Atlético de Madrid en el entreno previo a recibir al Elche. / ATM

No fue el mejor estreno del Atleti, pero su potencial ofensivo para afrontar la temporada está al nivel de los grandes proyectos europeos. Será la primera prueba de fuego ante su afición de los de Neptuno, quienes llegan al choque con únicamente dos bajas: la del defensor central José María Giménez y la de su gran fichaje del verano, Álex Baena, por quien pagaron alrededor de 42 millones de euros al Villarreal y se perderá su debut en el Metropolitano debido a una lesión muscular.