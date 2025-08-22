El centrocampista Felix Horn Myhre se ve jugando en el Elche

El mediocentro noruego Felix Horn Myhre habló ayer jueves por primera vez sobre la posibilidad real de jugar en el Elche la próxima temporada... y su respuesta no dejó indiferente a nadie. "¿El interés del Elche? Me parece emocionante. Es una liga genial y un equipo que juega bien al fútbol. Creo que podría encajar conmigo", aclaró Horn Myhre en una entrevista 'flash' postpartido, dejándose querer por la entidad encabezada por Christian Bragarnik y visualizándose en la medular ilicitana.

Vinculado en la órbita franjiverde por distintos medios nativos digitales, entre ellos ElcheXTRA, cuenta de Twitter especializada en seguir la actualidad del Elche, el futbolista se encuentra disputando la última eliminatoria previa para acceder a la fase de grupos de la UEFA Europa League con su equipo, el Brann noruego.

Tras imponerse el pasado jueves al AEK Larnaca chipriota (2-1) con tanto incluído del noruego y MVP del encuentro, el internacional con Noruega también fue preguntado sobre si consideraba que había jugado su último partido ocn el Brann, club en el que lleva seis temporadas, a lo que el centrocampista respondió con un breve: "No que yo sepa".

El futbolista también aclaró que "si es posible, preferiría ir a LaLiga, y si no se puede, también lo llevaría bien", con la intención de no crear una mala relación con el club al no estar por el momento cerrada su salida. "No es una decisión fácil en cualquier caso. He dado mis pasos más importantes en el Brann, pero también es cierto que a veces uno quiere probar algo nuevo".

Para finalizar la entrevista a pie de campo, Horn Myhre quiso insistir en que "dentro de una semana estaré jugando un partido en Chipre, luego ya veremos qué pasa. De momento, soy jugador del Brann". El choque de vuelta por un puesto en la fase de grupos de la Europa League tendrá lugar el próximo miércoles 27 de agosto (18:30 horas), cuando el equipo capitaneado por Horn Myhre tratará de hacer valer el favorable dos a uno obtenido en la ida.

Internacional y un valor de 4 millones de euros

Felix Horn Myhre es valorado según Transfermarkt, portal experto en tasar a futbolistas, en 4 millones de euros. Además, el nacido en Oslo tiene contrato hasta el 31 de junio de 2027. Esto complica su saluda del Brann, ya que ni saldrá libre ni a coste cero. Ambos clubes, tal y como aclaró el propio Horn Myhre, llevan semanas negociando un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Felix Horn Myhre, durante un entrenamiento con el Brann. / Brann

A sus 26 años, ha pasado por todas las categorías inferiores de Noruega y también ha jugado tres partidos con la absoluta. Mide 1,80 metros y destaca por su buen trato de balón y gran entendimiento táctico del juego, dos conceptos primordiales para caer de pie en el esquema de Eder Sarabia.