Eder Sarabia: "Vamos a acabar el mercado con alguna sorpresa positiva"

Tras asombrar a propios y extraños en la primera jornada de liga, el Elche vuelve a la competición doméstica ante un rival de altura, el Atlético de Madrid. En la previa del encuentro ante los rojiblancos, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha asegurado que quedan fichajes por llegar y que el partido ante el Betis sirvió para estar todavía más en el escaparate.

"Ganar al Atlético de Madrid sería una gesta importante, es un reto precioso en un estadio espectacular. Ayer estuvimos repasando los partidos que ha perdido el Atlético en casa en los últimos años y que caigan dos veces seguidas se da muy pocas veces, pero estamos preparados. El partido contra el Betis nos ha reforzado mucho. Vamos a necesitar estar con ese punto de valentía y agresividad", aseguraba Eder Sarabia.

Bajas

Respecto a las bajas, el técnico ha confirmado que tanto Yago de Santiago como Adam no estarán disponibles, pero Josan y Bambo sí. Además, ha confirmado que las sensaciones físicas y mentales son muy buenas.

"Todos están preparados, quizás Josan para ser titular todavía no, al igual que Bambo. Algún cambio va a haber como suele ser normal en mí. Los que han llegado cada vez van a mejor intentando asimilar el modelo de juego. Ha sido una semana cortita pero muy positiva. André está preparado perfectamente para ser titular", confirmaba.

El Atlético de Madrid cayó ante el Espanyol en la primera jornada. Sobre esto, Sarabia opina lo siguiente. "Que hayan perdido el primero tendrá sus cosas positivas y negativas. Tienen muchísimo talento y tendremos que hacer un grandísimo partido tanto individual como colectivo. Hemos analizado el partido del Espanyol y también el de Copa del año pasado, tenemos un plan de inicio con posibles alternativas".

El conjunto rojiblanco está llevando a cabo un mercado de fichajes ambicioso con grandes nombres incorporados. "Cada equipo tiene sus cosas y este año han tirado más por el lado del talento. La lesión de Baena les condiciona, pero tienen muchas variantes. Combinan bien y los nuevos jugadores tienen mucho talento. A partir de ahí tendremos que hacer muchas cosas y ser contundentes. Tenemos que estar preparados para las pérdidas y ajustar cosas respecto al partido del Betis. La transición ofensiva será clave en este partido", señalaba Eder Sarabia.

"Todos los partidos son de aprendizaje. Hace unas semanas hablábamos de cierta preocupación porque faltaban jugadores y los resultados en pretemporada no eran buenos, ahora al hacer un buen partido te das cuenta de que seguramente estás más preparado para la categoría de lo que te pensabas. Vamos a jugar con valentía", zanjaba el técnico.

Sarabia ha destacado también que el duelo ante el Betis ha servido para que haya más jugadores que quieran fichar por el Elche. Además, ha reiterado que hay tiempo para todos los futbolistas durante la temporada, poniendo de ejemplo el año pasado, que empezó con Edgar Badía en portería y terminó con Dituro jugándolo todo. "Algunos jugadores saldrán porque entendemos que es lo mejor, pero el partido del otro día nos ha puesto en una gran situación", opinaba.

Felix Horn Myhre

Felix Horn Myhre, futbolista internacional con Noruega, se está deshaciendo en elogios hacia el Elche, pero el míster, como suele ser habitual, no ha querido hablar de jugadores de otros equipo. Además, ha añadido: "Somos un equipo recién ascendido y en algunos casos la gente puede tener dudas de venir, pero nos hemos puesto un poco más en el escaparate para ciertos jugadores".

"Ali es un jugador en el que confiamos. Creo que nos faltan los jugadores que puedan ser determinantes en situaciones del último tercio, no tanto en la finalización, pero sí en la definición de la jugada. En el caso de Ali tenemos que ver como acaba de confeccionarse la plantilla y en base a eso tomaremos la mejor decisión. Entendemos que no está para jugar en el Ilicitano y que está para cosas más importantes. Está preparado para seguir ayundándonos y para volver a ser titular", señalaba.

Sobre el papel, la dirección técnica del Elche no está sondeando nuevos centrales, así lo ha confirmado Eder Sarabia. El técnico ha nombrado tanto a los cuatro defensas en plantilla junto a Petrot y John Chetauya, dejando claro que la posición está más que cubierta. No obstante, el club está abierto a todo.

"A la afición le digo que lo disfrute. Ir al Metropolitano y jugar contra el atlético son palabras mayores. Nos vamos a dejar la piel y no se lo que va a pasar, pero el equipo va a dar la cara. Habrá momentos difíciles, pero el equipo está preparado. Queremos ganar mañana, pero sobre todo queremos seguir creciendo como equipo. Vamos con poco que perder y queremos que la afición disfrute con nosotros. Vamos a acabar el mercado con alguna sorpresa positiva y con jugadores que nos subirán el nivel", sentenciaba.