El 1x1 del Atlético de Madrid-Elche: Affengruber marca el camino

Consulta las notas de los 16 futbolistas que han participado en el valioso empate del Elche ante el Atlético de Madrid.

8 Matías Dituro, Portero Seguro Poco pudo hacer en el primer gol del Atleti, quizás quedó a media salida, pero la definición de Sorloth fue inapelable. Durante todo el encuentro salvó a los suyos en varias ocasiones y demostró seguridad en todas las facetas del juego.

6,5 Álvaro Núñez, Defensa Incansable Como es habitual, el lateral vasco no negoció un esfuerzo durante todo el partido. La banda derecha fue totalmente suya y tanto en defensa como en ataque se mostró muy participativo.

3 John Donald, Sobrepasado La exigencia del partido fue demasiado para el canterano y durante la primera mitad estuvo desubicado y fallón. Sorloth le superó con facilidad en el gol rojiblanco tras pecar de lentitud y de frajilidad. Fue claramente el peor del conjunto ilicitano y Eder Sarabia le sustituyó al descanso.

9,5 David Affengruber, Defensa Monumental Partido para enmarcar del austriaco. Estuvo seguro y poderoso en todas las acciones de ataque rojiblanco y demostró ser un central de categoría superior. Fue el mejor del Elche en uno de sus mejores duelos con la elástica franjiverde. Le amargó la noche a Julián Álvarez.

7,5 Pedro Bigas, Defensa Solvente El capitán transmitió seguridad a los suyos y no cometió ningún error destacable. Aprovechó su experiencia en una cita de gran magnitud y se mostró rápido en varios cruces ante delanteros de talla mundial.

6 Germán Valera, Centrocampista Desaparecido No tuvo mucha incidencia con el juego por culpa del dominio rojiblanco, pero en el gol franjiverde demostró su calidad. Un pase medido a Álvaro Rodríguez fue medio gol. No negoció un esfuerzo.

6,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Participativo Como es de costumbre, siempre dió apoyos con balón a sus compañeros. Transmitió calma con el esférico en los pies y siempre se ofrecía en la creación de la jugada.

6 Aleix Febas, Centrocampista Inseguro Estuvo condicionado por la amarilla que vio en la primera parte y no fue de sus mejores encuentros con la camiseta del Elche. Sin embargo, no dejó de correr en ningún momento, pero perdió varios balones, impropio en él.

6,5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Desparpajo A sus 20 años, el canterano no se arrugó y en varias ocasiones demostró la magia que atesora. No obstante, el dominio del Atlético de Madrid no le benefició y estuvo gran parte del partido desaparecido. Fue sustituido en el 67 por Martim Neto.

7 Rafa Mir, Solvente Más allá de la buena definición en el gol, el delantero murciano no tuvo mucha incidencia en el juego, pero bregó y luchó todos los balones. Tuvo molestias en el tobillo en la primera mitad y estuvo un poco fallón. Fue sustituido en el 67 por André Silva.

7,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Poderoso Luchó todos los balones por arriba y fue un quebradero de cabeza para los centrales sobre todo en la primera mtiad. Tuvo gran parte de culpa en el gol, ya que estuvo muy ágil para regalarle el balón a Rafa Mir. Se le vió muy motivado y colaborando también en defensa. Durante la segunda parte se notó su bajón físico.

7 Víctor Chust García, Defensa Prodigioso Entró en el minuto 45 por John Chetauya con el objetivo de ganar seguridad. Así fue, mejoró las prestaciones del canterano y, pese a que el Atlético dominó, el conjunto de Eder Sarabia se mostró más rocoso.

6 Martim Neto, Centrocampista Desaparecido Entró cuando el encuentro estaba volcado en favor del Atlético. Apenas tuvo contacto con el balón.

6 André Silva, Delantero Intrascendente Intentó controlar el balón cuando le llegaba de espaldas, pero tuvo que bailar solo con los dos centrales debido a que Álvaro Rodríguez estaba desfondado físicamente. Partido difícil para debutar con la franja.

5,5 Léo Petrót, Defensa Desbordado Entró en el minuto 80 con el partido volcado. Le tocó cubrir a Marcos Llorente al final del encuentro y el madrileño superó en varias ocasiones al francés.