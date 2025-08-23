Eder Sarabia: "Lo que está mostrando el equipo nos hace atractivos para que vengan jugadores importantes"

El primer desplazamiento del Elche en la temporada 2025/2026 se ha saldado con un enorme empate ante el Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Eder Sarabia ha cerrado un encuentro brillante en el aspecto defensivo y el técnico vasco no ha podido esconder su felicidad tras el gran resultado conseguido en el Metropolitano. "Ha sido un ejercicio de supervivencia adaptándonos al rival. Seguramente el Atlético ha sido merecedor de ganar, pero este maravilloso deporte permite que el equipo inferior pueda puntuar. Este punto nos refuerza mucho, estamos ante uno de los mejores equipos del mundo. Orgulloso de mis futbolistas", comentaba Eder Sarabia en sala de prensa.

Eder Sarabia observa desde el banquillo el partido de los suyos. / LOF

Al finalizar el encuentro y consumarse el empate entre franjiverdes y rojiblancos, se ha cerrado una maldición que duraba 57 años. Durante este tiempo, el Elche nunca había sido capaz de sumar algo positivo como visitante ante el Atlético de Madrid y sobre esto, el técnico franjiverde ha querido ensalzar la dificultad de la tarea. Ha comentado que el conjunto local ha exigido una barbaridad, pero que los suyos han estado a la altura.

"En este nivel de fútbol nadie es asequible. El año pasado en Segunda nadie lo era y en Primera mucho menos. Todos estamos aquí por méritos propios, es una de las mejores ligas del mundo. Hay que tener ilusión y disfrutarlo, poniendo el foco en ser autoexigentes y seguir mejorando. Vamos con tranquilidad y a lo nuestro", señalaba el míster.

Tras ser preguntado sobre el rendimiento de Álvaro Rodríguez, Sarabia ha manifestado lo siguiente. "Ha hecho un grandísimo esfuerzo defensivo. Tenía dudas de que pudiese aguantar todo el partido, pero lo ha hecho muy bien en el gol y nos ha dado mucho. En algunas ocasiones tiene que elegir un poco mejor, todavía es joven, pero estamos muy contentos por como se ha integrado. Es un chaval espectacular y eso se transmite en el campo".

El Elche sufrió tanto en la primera jornada como en la segunda, pero ha conseguido sacar dos puntos ante dos rivales que estarán en la parte alta de la clasificación. Sarabia ha reconocido que le gustó más el duelo ante el Betis, porque los suyos fueron capaces de controlar el partido, pero partidos como hoy dan mucha energía para seguir esforzándose. "El ejercicio defensivo del equipo ha sido enorme", añadía.

Iñaki Peña

Sueña Iñaki Peña para la portería del Elche y como es habitual, Sarabia no ha querido hablar de futbolistas de otros equipos. "No hablo de jugadores que no están con nosotros. Hablo del que tenemos que lo ha hecho genial. Lo que está mostrando el equipo nos hace atractivos para que vengan jugadores importantes".

"Con Rafa Mir y Álvaro Rodríguez intentábamos fijar más jugadores y a partir de ahí poder generar ventajas. Lo hemos hecho durante una parte importante. Han entrenado muy poco juntos y a medida que pase se van a ir entendiendo mejor, hoy han hecho un golazo”. Sobre la afición, Sarabia añadía: "Quería que la gente disfrutase con nosotros y creo que lo han hecho. Están orgullosos y nos encanta que nos sigan. Solo podemos agradecerles todo lo que hacen".

"Si se quieren llevar a Affengruber nos tendrán que pagar. Él está aquí feliz, vino en Segunda para jugar partidos como el de hoy. Ante el Betis sufrió un poco más, pero ha sido una auténtica barbaridad en duelos, ayudas, coberturas… Colectivamente en la segunda parte hemos defendido bastante bien. David ha estado especialmente brillante", sentenciaba el técnico.