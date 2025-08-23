El Elche logra un punto heroico ante el Atlético en Madrid

Tras el punto sumado ante el Betis el Elche se presentaba en Madrid con la intención de dar una de las sorpresas de la temporada y demostrarse que puede competir con los mejores. Eder Sarabia reforzó el sistema defensivo con Aguado y Febas en el centro del campo, pero sin renunciar al ataque juntando a a Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. Enfrente un rival grande y herido, los de Simeone buscaban la revancha en liga tras arrancar la competición con una dolorosa derrota ante el Espanyol. En la grada gran ambiente y numerosos seguidores desplazados desde Elche para alentar a los suyos.

La afición del Elche, en el Metropolitano. / ALEJANDRO MATIAS

El partido comenzó con un Elche atrevido y buscando la posesión ante un rival que presionaba en todo el campo. Pronto se descosió el control y llegaron las ocasiones. Sörtoth adelantó al Atleti en una acción donde estuvo más rápido que John y Dituro. Poco después el meta argentino evitó el segundo ante el mismo protagonista. Pero cuando peor se ponía el panorama el conjunto de Sarabia tiró de personalidad. Apareció en ataque con sensación de peligro y obtuvo el premio del empate en una contra perfecta definida por Rafa Mir superando a Oblak. El empate cambiaba por completo el guion del partido.

Primeros minutos del Atlético de Madrid - Elche CF / LOF

Las ocasiones llegaban con cierta facilidad y el espectador imparcial disfrutaba con un partido abierto. Los locales apretaron desde las acciones de estrategia en la recta final del primer tiempo, sin encontrar el premio. Al descanso con buenas sensaciones de los ilicitanos que estaban compitiendo ante un gran rival. En la reanudación el Atlético creció en control pero menguó en ocasiones claras ante un rival aplicado. Los minutos pasaban y los nervios empezaban a circular por la grada, el equipo de Sarabia se mantenía en pie en un escenario más que exigente.

Jugada de la primera parte del partido Atlético de Madrid - Elche CF / LOF

La resistencia llegó hasta los minutos finales. El Elche cerraba todos los caminos, con disciplina y demostrando que también sabe sufrir y jugar sin balón. Simeone movió el banquillo buscando soluciones. Sarabia dio minutos a Martim Neto, André Silva, Víctor Chust y Federico Redondo. Al final un punto que sabe a oro. Un empate que demuestra que este equipo puede competir contra todos en la máxima categoría. Un partido para crecer, creer y soñar con este Elche.