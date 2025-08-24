Affengruber se presenta con gran nota ante la élite

La actuación del Elche este sábado en el Metropolitano, ante un rival supuestamente candidato a pelear por el título de liga como el Atlético de Madrid, ha servido para reforzar al grupo, en general, y a la línea defensiva, en particular. La zaga, que viene de ser la menos goleada de Segunda, tenía su primera cita más que compleja, en uno de los campos donde, en teoría, mas debe sufrir este curso.

Pasado el envite, la sensación que deja la defensa en teoría titular es más que positiva, especialmente en dos de sus piezas, Dituro aparte. Los centrales, Affengruber y Pedro Bigas, mantuvieron la tónica mostrada hasta el pasado mes de junio, con dos añadidos: la dificultad extra del rival, muy por encima del nivel de los equipos de la categoría de plata, y el hecho de que, a partir del minuto 35, el duelo en el coliseo rojiblanco fue un ejercicio de supervivencia franjiverde, con Affengruber y Bigas como bastiones defensivos.

El nivel del austriaco, MVP del partido, fue el deseado, viendo la evolución durante el año como franjiverde que lleva el defensor, un desconocido cuando fichó por el Elche. Ahora mismo posiblemente sea el mayor activo que tenga la entidad en su plantilla, por sus capacidades y por su edad (24 años). Acaba contrato el próximo mes de junio y la entidad trabajó durante todo el curso pasado la relación tanto con él como con su representante para que su adaptación fuera ideal y su compromiso con el club máximo.

La mejora salarial, subida de cláusula y ampliación de contrato de Affengruber es una carpeta abierta en el despacho de Christian Bragarnik desde hace meses. Llegar al 1 de enero sin la operación solventada supondría un riesgo altísimo a perder, a coste cero (el mismo por el que llegó, por otra parte) a un futbolista cuyo valor de mercado actual es de 5 millones de euros, pero el real posiblemente sea mucho más alto. Sobre todo si mantiene el nivel mostrado en el Metropolitano, donde firmó una masterclass defensiva ante Sorloth, Julián Álvarez y compañía.

Renovación pendiente

Las señales desde el entorno de Affengruber son positivas, entendiendo que el Elche ha sido el club ideal para continuar con su progresión, tras la decisión de cambiar de país, liga y costumbres hace ahora un año. La hoja de ruta deseada es mantener esa confianza mutua, renovar y afrontar en el futuro una venta que satisfaga a todas las partes. Los futbolistas y representantes saben, en este sentido, que el conjunto franjiverde no va a ser una entidad que se enroque en estos temas, como ha ocurrido este mismo verano con Nico Castro y Fernández Mercau.

La exhibición de Affengruber en su segundo partido en Primera División, sin dejar de lado la de Bigas, con el que forma una pareja aparentemente ideal, endereza su inicio contra el Betis, donde llegó tarde a alguna acción (la temporada pasada solo fue amonestado en tres ocasiones) y, sobre todo, cometió un error de bulto que regaló una ocasión clarísima a Cucho Hernández.

Affengruber, con sus compañeros detrás, antes de empezar el partido / Alejandro Matías / LOF

Affengruber afronta una temporada crucial en su carrera, que ha empezado con una exhibición que le ha puesto en el escaparate para aquellas direcciones deportivas que o no lo conocieran o tuvieran su nombre marcado con algún interrogante. La intención es crecer en el Elche y aparecer en la selección austriaca de Ralf Rangnick, cuyo estilo encaja con el de su equipo, y que este mes de septiembre disputa dos partidos de clasificación para el Mundial del próximo verano, uno de ellos muy importante contra Bosnia y Herzegovina. Ahí espera instalarse un central que ya se ha presentado con nota ante la élite del fútbol.