Un Elche que no se veía desde hace medio siglo

El empate del Elche en el Metropolitano ha servido para confirmar las buenas sensaciones franjiverdes en el presente... y para romper con rachas del pasado. Además de acabar con 18 derrotas a domicilio en sus visitas al Atlético de Madrid, el conjunto ilicitano ha conseguido comenzar el curso en Primera División sin perder en los dos partidos iniciales por primera vez desde hace 49 años.

La anterior ocasión en la que el Elche logró alcanzar la tercera jornada sin conocer la derrota se remonta a la temporada 1976-1977. El equipo ilicitano, dirigido entonces por el argentino Felipe Mesones, empató en la primera jornada ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (0-0) e igualó en la segunda con el Burgos en el Martínez Valero (0-0).

Es decir, aquel Elche obtuvo los mismos resultados que ahora, cuando dirigido por Eder Sarabia ha conseguido puntuar en la primera jornada ante el Betis (1-1) en el Martínez Valero y en el Metropolitano ante el Atlético (1-1). De este modo, los empates iniciales ante verdiblancos y rojiblancos rompen una mala dinámica inicial del Elche en Primera que se prolongaba durante sus últimas ocho temporadas.

A lo largo de sus 25 años en Primera División, el Elche ha logrado mantenerse invicto en la competición tras las dos primeras jornadas en seis ocasiones, cinco de ellas en la década de los sesenta, la edad dorada de la entidad. La primera de ellas fue tras su primer ascenso, en el curso 1959-1960, cuando igualó ante el Real Oviedo (1-1) y venció al Barcelona (2-1) en Altabix.

Un empate histórico

Además, el empate en el Metropolitano, conseguido gracias al gol de Rafa Mir y a la resistencia defensiva en la segunda parte, rompió una mala racha del equipo ilicitano en sus visitas al campo de Atlético, donde no puntuaba desde hacía 57 años.

Pedro Bigas da un pase durante el Atleti-Elche / Alejandro Matías / LOF

La última vez que el Elche consiguió sacar al menos un punto de sus visitas al feudo rojiblanco fue en octubre de 1968, cuando firmó tablas sin goles. Desde entonces, un sinfín de derrotas, en Primera, en Segunda y en Copa del Rey. Una racha cortada ahora, con el que supone el cuarto empate en 30 visitas oficiales al Atlético de Madrid, rival al que nunca ha doblegado en su feudo.