Rafa Mir, tras su estreno goleador con el Elche: "Tenemos que hacer bueno el empate la semana que viene"

Empató el Elche en el Metropolitano frente al Atlético en un encuentro que significó el estreno como goleador de Rafa Mir con la franja. El delantero murciano cerró un gran partido y el conjunto de Eder Sarabia sumó un punto en un escenario tremendamente exigente. "Muy contento de poder sumar y devolver con goles todo el cariño que me ha dado el club desde que llegué. Ahora hay que seguir trabajando, esto continua, nos llevamos un empate y hay que hacerlo bueno la semana que viene frente al Levante", comentaba el delantero murciano.

Sobre las sensaciones del equipo en este arranque de temporada, Rafa Mir opina lo siguiente. "El equipo está muy bien y está trabajando en buena línea. Hemos tenido dos rivales muy complicados en los que hemos podido sacar dos empates. Tenemos que hacerlos buenos la semana que viene en casa con nuestra afición para así poder darle una alegría".

Rafa Mir se duele del tobillo. / LOF

El tanto del Elche llegó en un contragolpe con pocos pases y fue suficiente para poder conseguir un empate. "Ha sido una jugada muy rápida en la que el equipo ha estado muy preciso en los pases. He podido hacer ese gol que nos ha servido para sumar un punto", señalaba el ariete.

"Han sido dos partidos muy complicados. La semana que viene estamos de vuelta con nuestra gente y tenemos que darlo todo. Vamos a salir a por los tres puntos y seguro que con el apoyo de la afición podremos conseguirlo", sentenciaba.