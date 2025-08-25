Entradas Elche-Levante | Precios, cómo y dónde comprarlas y ventajas para el abonado

El Elche se enfrenta este viernes al Levante en el estadio Manuel Martínez Valero, en partido correspondiente a la tercera jornada de Primera División, en el que se espera un ambiente de gala en el coliseo ilicitano, como ocurriera tanto en el debut de la competición 2025-2026 contra el Betis como el pasado 10 de mayo, la última vez que los valencianos visitaron la ciudad de las palmeras.

El encuentro se disputará a las 19:30 horas y los más de 27.000 abonados del Elche tendrán entrada gratuita al mismo. Además, este nutrido grupo de seguidores contará con prioridad para aquirir hasta dos entradas de forma anticipada vía online. El plazo máximo para hacerlo será este miércoles a las 23:59 horas.

El público general podrá adquirir su localidad, exclusivamente a través de la página web del Elche, desde el jueves a las 9 horas, con precios entre 30 euros (Anillo Fondo G4) y 140 euros (Tribuna Cubierta Central). El viernes, día del partido, se habilitarán las taquillas de Fondo Sur y Fondo Norte, a partir de las 16:30 horas y hasta el inicio del encuentro, siempre que queden entradas disponibles. Hay que recordar que hace dos semanas hubo «sold out».

Precios de las entradas para el Elche-Levante / ECF

Entradas visitantes y cesión de asiento

Por lo que respecta al sector visitante, el Elche ha cedido 626 entradas al Levante, el mismo número que dispondrán los ilicitanos en el partido de la segunda vuelta que se disputará en el estadio Ciutat de València, según el pacto global alcanzado entre casi todos los clubes de Primera División antes de empezar el curso. Las mismas, a un precio de 30 euros, las gestionará la entidad granota.

Por último, la opción de cesión de asiento que el Elche ha incluido esta temporada en sus abonos para aquellos aficionados que no puedan (o no quieran) acudir a un partido ya está disponible, a través del Área del Abonado de la web, para liberar dichas localidades. De este modo, todo apunta a que el Elche-Levante de este viernes volverá a contar con un ambiente de gala.