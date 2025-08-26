El Elche cuida el tobillo de Rafa Mir de cara al derbi del viernes

El Elche, con el mercado de fichajes todavía abierto, afronta los días decisivos de preparación de la tercera jornada de liga, en la que se medirá este viernes (19:30 horas) en el estadio Martínez Valero al Levante, en un derbi autonómico de recién ascendidos y, por lo tanto, candidatos a pelear por conseguir la permanencia.

La plantilla franjiverde se ha ejercitado este martes por la mañana en las instalaciones municipales del Díez Iborra con una única ausencia, la del delantero Rafa Mir, autor del gol que sirvió para puntuar el pasado sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Mir sufrió un golpe en el tobillo durante la primera parte del encuentro, por el que tuvo que ser atendido por los médicos del club ilicitano. Continuó sin aparentes problemas sobre el terreno de juego y disputó 68 minutos, hasta que fue sustituido por André Silva.

Precaución con Rafa Mir

En principio, su ausencia en la sesión de este martes ha sido por mera precaución, ya que el futbolista se ha ejercitado en el gimnasio. Eder Sarabia queda pendiente de su evolución, pero en principio está disponible para el duelo contra el Levante.

Los profesionales médicos y de preparación física del Elche quieren cuidar al máximo a un futbolista como Rafa Mir, que la temporada pasada, especialmente al inicio, tuvo varios problemas de lesiones que le impidieron arrancar el curso al máximo nivel en el Valencia.

Los jugadores del Elche entrenan este martes / Jesús Hernández/ECF

Quienes se ejercitaron con el grupo fueron Josan y Yago de Santiago. El crevillentino todavía no ha podido debutar en las dos primeras jornadas por la lesión que se produjo en el penúltimo amistoso de pretemporada, aunque estuvo incluido en la convocatoria contra el Atlético. El gallego, por su parte, sigue su plan de recuperación y, poco a poco, los galenos le van integrando en el trabajo colectivo.