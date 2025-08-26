El Elche tiene seis días para cerrar su plantilla con cuatro refuerzos

Quedan seis días para que el 1 de septiembre, a las 23:59 horas, se cierre el mercado de fichajes estival en España (y gran parte del mundo). Ese es el tiempo del que dispone el Elche para perfilar su plantilla. La entidad franjiverde entra en estas últimas fechas, conocida popularmente como «zona Bragarnik» aparentemente más desahogada que en ocasiones precedentes, con la plantilla muy avanzada, a falta de retoques finales que, por otra parte, deberían ser decisivos para elevar el nivel del los futbolistas que peleen por el objetivo de la permanencia.

El Elche, a falta de oficializar la incorporación de Iñaki Peña, tiene en estos momentos 20 fichas del primer equipo ocupadas, que serán 21 cuando se concrete la cesión del portero del Barça, que este martes por la tarde ha viajado a tierras ilicitanas. Quedan, por lo tanto, cuatro libres para fichar de aquí a la fecha límite, aunque lo más probable es que se produzca alguna salida. La idea es hacer cuatro fichajes más y, dependiendo de las bajas y de las opciones de mercado que aparezcan, estudiar la posibilidad de elevar esa cifra. También atrae, como suele ocurrir desde que Bragarnik es el propietario de la entidad, dejar un dorsal vacante para contratar alguna opción de jugador sin equipo con la que actualmente se está negociando.

Desequilibrio en ataque

La prioridad de mercado del Elche reside en mejorar el perfil de futbolista ofensivo, con desborde entre líneas y capaz de superar rivales en el uno contra uno. Un rol que hasta el mes de junio ejecutaba Nico Fernández Mercau y que, de momento, no se ha cubierto realmente con ninguno de los fichajes de este verano.

A lo largo de los dos últimos meses han ido surgiendo nombres para cubrir dicha vacante, pero ninguno ha terminado de convencer, de momento, a la dirección deportiva franjiverde. No se quiere fallar en este sentido porque se entiende que suplir bien el hueco que ha dejado el «10» argentino es fundamental, aunque no hay que olvidar que durante varios meses decisivos de la temporada pasada, el Elche rindió a un gran nivel durante la lesión de su futbolista más desequilibrante. Eso sí, quedarse sin un perfil de este tipo sería un riesgo poco entendible.

El resto de zonas a cubrir se ven claramente al organizar sobre una pizarra táctica a los miembros actuales de la plantilla ilicitana. Las bandas no están dobladas con laterales más o menos puros, teniendo a Álvaro Núñez y Léo Petrot como únicos jugadores en dichas posiciones, pese a que Germán Valera jugara como carrilero en el Metropolitano y a que existan opciones como John, que no tiene garantizada su continuidad, Josan o Jairo para jugar ahí.

Anass Salah-Eddine

Precisamente para la banda izquierda, desde Italia han relacionado al holandés Anass Salah-Eddine como objetivo de interés del club ilicitano. Se trata de un lateral de 23 años formado en varias canteras del fútbol neerlandés, la última de ellas posiblemente la más prolífica de ellas, la del Ajax. De ahí pasó al Twente, que lo contrató en febrero de 2024 tras una cesión por 750.000 euros y, en el mismo mes de este año, lo incorporó la Roma.

Salah-Eddine, durante un partido de Europa League con el Twente / Georgia Panagopoulou / EFE

El conjunto italiano pagó 8,5 millones de euros por hacerse con sus servicios y unos meses después le busca salida, tras fichar este mismo verano al sueco Dahl en esa misma posición. La campaña pasada solo disputó 3 partidos con la Roma, tras una notable primera mitad de curso en el Twente (29 partidos oficiales, 2 goles y 4 asistencias).

Más opciones de mercado

También se presentan carencias, más por calidad que por cantidad, en la posición de central. En este sentido, Eder Sarabia se ha mostrado tajante a la hora de aseverar en público que confía en los centrales que tiene a su disposición en estos momentos. Sin embargo, los dos primeros partidos de John y el pubis de Diaby abren un espacio a la duda que obliga a los franjiverdes a estar pendientes de opciones de mercado. Hace semanas se presentó la de Francés, del Girona, que parece haberse congelado pese a que el futbolista aragonés, que también puede actuar como lateral derecho, no ha tenido minutos en las dos primeras jornadas de liga.

Con las incorporaciones prioritarias bastante claras (mediapunta con desborde y bandas defensivas), el Elche tiene varias carpetas abiertas que no descarta cerrar antes del 1 de septiembre. Una de ellas, y ya se ha encargado el propio futbolista de airearla, es la del noruego Felix Horn Myhre, que podría no parecer una prioridad porque su posición parece cubierta en el centro del campo. Este miércoles su equipo, el Brann, disputa la vuelta del «play-off» de acceso a la Europa League y tras el encuentro debería arrojarse luz sobre su futuro inmediato.

Otro tema es la operación salida, bastante paralizada en cuanto a jugadores de la primera plantilla durante el verano. Además de estar atentos a ofertas de última hora por futbolistas importantes, el Elche irá descartando a otros, especialmente conforme vaya reforzando su plantilla durante los próximos seis días, tiempo en el que debe quedar configurada la plantilla franjiverde de la temporada 2025-2026.