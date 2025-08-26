Iñaki Peña, rumbo a Elche
El guardameta del Barça viajó este martes para pasar la revisión médica y ultimar su cesión al club franjiverde
Marta Fernández
Iñaki Peña está a punto de cerrar su incorporación como cedido al Elche. El portero alicantino viajó este martes por la tarde para someterse el miércoles a la revisión médica y cumplir el último trámite antes de confirmar su llegada al Martínez Valero.
Viaje con su familia
SPORT, diario del grupo Prensa Ibérica al que también pertence INFORMACIÓN, pudo comprobar que el futbolista se desplazó en un vuelo regular junto a su familia a tierras ilicitanas para completar las pruebas físicas y dar luz verde a la operación. El Elche se impuso en la puja a otros equipos interesados, como el Celta o el Como, y logró convencer tanto al jugador como al FC Barcelona, su club de origen. Peña será competencia directa de Dituro en la lucha por la titularidad y se unirá a Iturbe como tercer guardameta de la plantilla.
Exceso de porteros en el Barça
El Barça necesitaba dar salida a un guardameta por el overbooking en la posición. Con el fichaje de Joan García, la renovación de Szczęsny —que podrá inscribirse tras la marcha de Iñaki— y la presencia de Ter Stegen, que aunque lesionado sigue en la plantilla, el alicantino había quedado en un rol secundario. De hecho, Flick apostó rápidamente por el portero polaco y relegó a Peña a un papel testimonial.
Renovación hasta 2029
La operación incluye además la renovación de Iñaki Peña hasta 2029. El club azulgrana consigue liberar masa salarial y asegurarse la continuidad contractual del guardameta, mientras que el Elche incorpora a un portero con experiencia en la élite y que puede ofrecer un rendimiento inmediato en Primera División.
