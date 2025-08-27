Iñaki Peña ya es oficialmente nuevo portero del Elche

El acuerdo entre el Barcelona y el Elche para la cesión de Iñaki Peña ha visto la luz. Este miércoles, a eso de las 17 horas, ambas entidades de manera simultánea han publicado un comunicado en el que constatan lo que era un secreto a voces: el meta alicantino defenderá la franja verde hasta final de temporada, tras renovar con el conjunto culé hasta junio de 2029. Además, la operación no incluye una opción de compra preferencial para la entidad del Martínez Valero.

El portero llegó a Elche ayer en avión a las 22 horas, en un vuelo directo desde la ciudad Condal. Sin embargo, todavía no se ha ejercitado junto al grupo, ya que para la sesión de esta mañana ni se había estampado su firma a papel ni se había anunciado de manera oficial su cesión al Elche. Así las cosas, completará una primera sesión individual este miércoles por la tarde junto a Javi Roda, entrenador de porteros. La idea es que Peña se ejercite con el grupo por primera vez este jueves en el Díez Iborra, a las 19 horas. Completará un único entrenamiento como jugador del Elche antes del choque frente al Levante que abrirá la jornada 3 este viernes (19 horas), por lo que su presencia en la convocatoria es bastante probable... pero su titularidad está prácticamente descartada.

Iñaki Peña, con el escudo del FC Barcelona al fondo, durante un entrenamiento con el club culé. / EFE

A sus 26 años, Iñaki Peña llega al Martínez Valero tras jugar 45 partidos en las pasadas tres campañas en 'Can Barça'. Sin portar la etiqueta de titular, ha ido aprovechando las múltiples lesiones de Marc-André ter Stegen para sumar experiencia en una de las porterías más exigentes de todo el planeta.

Sin ir más lejos, fue el guardameta titular de Hansi Flick durante la primera mitad de la pasada temporada. Entonces, el entrenador alemán castigó al alicantino con varias suplencias debido a su impuntualidad en varias sesiones de entrenamiento. Desde el 18 de enero, el titular bajo palos en el conjunto azulgrana pasó a ser Szczesny, quien luchó por entrar a la final de Champions y levantó el título de campeón de liga partiendo en el once.

Este mercado, la llegada de Joan García al Barcelona supuso la incorporación de un cuarto portero a la plantilla. Con la lesión de Ter Stegen y la renovación de Szczesny, la dirección deportiva comandada por Deco decidió en junio dar salida a Iñaki Peña. Eso sí, previa renovación por los próximos cuatro años, hasta 2029, asegurándose así una alternativa a Joan García en la meta culé durante varias temporadas. En un registro de interesados en el que han figurado nombres como Sevilla, Celta o el propio Como italiano, el Elche ha sido la opción que ha terminado seduciéndole por dos principales motivos: la confianza mostrada por Eder Sarabia y la posibilidad de volver a Alicante.

¿El primero de la lista?

La llegada del guardameta, quien dio sus primeros pasos futbolísticos en el CFI Alicante antes de dar el salto a la cantera del Villarreal, cumple un deseo inamovible de Sarabia: contar con tres porteros en la plantilla. El técnico bilbaíno ya insistió con ello el curso pasado, pero las incorporaciones fallidas de Álvaro Aceves y Diego Mariño le obligaron a prescindir de una tercera alternativa, en la que se turnaron Owen Bosch y Álex Ruiz (quien ya sin contrato con el club) durante entrenamientos y convocatorias.

Iñaki Peña en un entrenamiento del Barça. / EFE

Con el ascenso a Primera División, la comisión deportiva franjiverde ha cumplido con Sarabia y tendrá tres guardametas a su disposición, con la exigencia máxima que esto supone. Ahora la pelota está en el tejado del entrenador del Elche. Deberá lidiar con la responsabilidad de dejar en el banquillo o al actual Zamora de Segunda División o a un portero que suma 45 partidos en los últimos tres años, con la presión y exigencia que esto supone. La primera disyuntiva, este viernes, con Matías Dituro como favorito para ser de la partida... al menos de momento.