Rafa Núñez se va quedando sin tiempo

A Rafa Núñez se le va agotando el tiempo para encontrar un club al que salir cedido antes de que el mercado de fichajes llegue a su fin, el próximo lunes 1 de septiembre a las 23:59 horas. El extremo dominicano es consciente de que no va a formar parte de la primera plantilla del Elche y, desde hace varias semanas, busca posibles opciones que ofrezca el mercado. Sí que han aparecido clubes interesados en hacerse con sus servicios, pero de momento alejados de las pretensiones económicas y deportivas que busca Núñez, quien tiene por máxima seguir en Segunda División.

Como avanzó la Cadena COPE y ha podido confirmar este periódico, el canterano franjiverde está siendo ofrecido a distintos clubes de Segunda, de momento sin fortuna. Eso sí, tanto el futbolista como su agencia de representación confían en poder conseguir acomodo en algún club de la categoría de plata, mediante una operación similar a la que le permitió salir cedido al Cartagena el pasado mercado invernal.

Rafa Núñez, durante su calentamiento previo a un partido. / ECF

Una vez haya agotado todas las opciones en el fútbol profesional, donde todavía hay opciones de que siga compitiendo, Núñez pasará a valorar ofertas del extranjero que ya tiene sobre la mesa. El jugador tiene contrato hasta junio de 2027 y, a menos de una semana para que cierra el mercado, tanto él como el club solo valoran una cesión hasta final de temporada.

Poco probable que no salga

El internacional con República Dominicana es de la generación de 2002, por lo que en la temporada entrante ha perdido su condición de sub-23. Esto le impide ser inscrito con el Ilicitano pero ser convocado con el primer equipo, lo que reduce sensiblemente su apetito de seguir como franjiverde. Núñez está convencido de que quedarse en el Elche es la peor opción, pero tampoco cierra la puerta por completo a seguir —aunque fuera solo entrenando, sin ficha— si ninguna de las opciones satisface sus pretensiones.