Elche-Levante: A por el derbi con Dituro y diez más

El Elche-Levante, 112 días después, regresa al Martínez Valero. Eder Sarabia y Julián Calero, técnicos que convirtieron a sus equipos en los más regulares de toda la Segunda el curso pasado, vuelven a verse las caras este viernes (19:30 horas), en un partido de menos urgencias que la última vez pero de mayor repercusión mediática. La reedición del derbi de la Comunidad Valenciana, esta vez en Primera División, volverá a rozar el lleno en el feudo franjiverde. No quedan localidades a la venta, por lo que los (pocos) huecos que luzca el Martínez Valero pertenecerán a abonados que no acudirán al choque.

Quien no se lo perderá para vivirlo en primera fila será el portero y capitán del Elche, Matías Dituro. La única certeza del once franjiverde pasa por la titularidad del vigente Zamora de la categoría de plata. Tras la llegada de Iñaki Peña a la entidad, Sarabia defendió en la previa la importancia del veterano argentino en el vestuario. "Estoy muy contento con su llegada (la de Peña), pero Mati (Dituro) está muy bien y va seguir jugando", explicó en sala de prensa el bilbaíno, zanjando de esta forma la polémica bajo palos... al menos hasta dentro de 15 días.

Rafa Mir se duele del tobillo en el Metropolitano. / LOF

Después de dos semanas puntuando, compitiendo y dominando —al menos por momentos— frente a dos rivales europeos, al Elche le queda sumar su primera victoria para poner el broche dorado a su regreso entre los mejores. Para ello, podrán contar con todos sus efectivos salvo Yago de Santiago, lesionado de los ligamentos y ¿Rafa Mir?. El goleador del Metropolitano terminó el partido en la capital con problemas en el tobillo. Completó parte del entrenamiento del miércoles con el grupo y, según Sarabia, la idea del cuerpo técnico es que se probara en la sesión de este jueves, previa al partido. En cualquier caso, su titularidad parece poco probable. También podrán ser de la partida Bambo Diaby y Josan Ferrández, completamente recuperados de su pubalgia y su problema en los isquiotibiales, respectivamente.

En relación al once, los antecedentes y la propuesta rival, más conservadora que atrevida, hacen pensar que se regresará al 4-3-3 que estrenó la liga. De hecho, no sería descabellado pensar que se mantengan los protagonistas, con la principal novedad de Martim Neto. El portugués ha sumado minutos de calidad entrando en el banquillo, tanto en un contexto más ofensivo (frente al Betis) como en otro de más brega (frente al Atleti). Su primera titularidad con la franja podría llegar este viernes en detrimento de Ali Houary, quien Sarabia ve complicado que siga dando pasos en en el primer equipo "si llega algún futbolista más en su posición".

Posibles alineaciones del Elche-Levante de la jornada 3 de Primera División. / INFORMACIÓN

Con Mir entre algodones, Mourad en la rampa de salida y André Silva con apenas 23 minutos jugados, Álvaro Rodríguez tiene muchas papeletas de sumar su tercera titularidad consecutiva. El uruguayo mejoró notablemente sus prestaciones frente al Atleti, completando 90 minutos de mucho trabajo y acierto en los metros finales, con asistencia incluída.

Un Levante castigado por los descuentos

El siempre exigente Levante de Julián Calero, más todavía si delante están el Elche y Sarabia, vuelve al Martínez Valero con el bonito recuerdo de lo que vivieron hace cerca de cuatro meses. A raíz del triunfo en Elche, el conjunto granota encadenó una racha de tres victorias que le hizo campeón con una jornada de margen. Ahora, el artífice del ascenso levantinista ha variado su inquebrantable 4-2-3-1 a una línea de cinco defensas. Con la nueva propuesta, la entidad levantinista ha quedado a solo unos minutos de puntuar con Alavés y Barcelona.

Haber conservado los citados dos puntos permitirían al conjunto de Calero llegar con algo más de colchón al feudo franjiverde, pero la realidad es que llegan de vacío y con la meta de empezar a sumar "para que no haya dudas en el entorno", según explicó el entrenador granota en la previa.

Carlos Álvarez, sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Levante. / Germán Caballero

De la misma forma que sucede en Elche, en Orriols también siguen pendientes de la ventana de fichajes. Son 10 incorporaciones las que suma por el momento el club valenciano, en operaciones con patrones muy similares a las que acostumbra Christian Bragarnik: oportunidades de mercado a coste cero con potencial para revalorizarse en el club. Además, en la carpeta de salidas, el fuerte interés del Benfica por Carlos Álvarez, de momento sin oferta formal, podría trastocar los planes de la comisión deportiva levantinista en los compases finales de mercado.

El Levante viajará mañana con tres bajas, Kevin Arriaga y Alan Maturro en defensa y el centroafricano Koyalipuo en ataque. Además, los del Ciutat todavía tienen que inscribir de LaLiga al centrocampista Olasagasti y al recién llegado Mathew Ryan, guardameta autraliano recién llegado. Sin embargo, Calero aseguró en sala de prensa que, salvo sorpresa, estarán disponibles para el primer derbi valenciano de la temporada.