Sarabia: "¿El mercado? Hay tres o cuatro operaciones avanzadas que subirán el nivel"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido este jueves en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, en la previa a la jornada 3 en la que el conjunto franjiverde recibirá al Levante. El técnico bilbaíno se mostró "contento y satisfecho" con su plantilla, pero también auguró la llegada de "tres o cuatro fichajes que están avanzados, que se pueden hacer y seguirán subiendo el nivel". "Lo importante, más que la calidad, es que sean buenos y que lleguen en las posiciones que podemos reforzar", agregó.

Sarabia también habló sobre la incorporación de Iñaki Peña, con quien tiene "una historia bastante bonita": "Fui entrenador suyo en el Infantil Roda del Villarreal, estamos hablando del año 2011. Luego él fue al Barça, donde volvimos a coincidir. Un día tuve una conversación con él y le dije que cuando se retirara Ter Stegen debería de jugar 300 partidos allí... y lo sigo creyendo. Es una muestra más de cómo están confiando ciertos jugadores en nosotros".

Pese a la ilusión que mostró con la incorporación de Peña, el preparador franjiverde fue tajante con quien será el titular... al menos este viernes: "Va a seguir jugando Dituro". Además, en relación con la situación de Alejandro Iturbe, a priori tercer portero, desarrolló que está "contento" en el club. "Con la llegada de Iñaki (Peña) puede que esté en una situación diferente, pero todavía es joven y está aprendiendo muchas cosas. Nos vamos a quedar con los tres, me parecía la portería ideal el mes pasado".

Iñaki Peña posa con la camiseta del Elche. / ECF / Jesús Hernández

Sobre el Levante, Sarabia aseguró haber analizado largo y tendido al Levante. "Somos dos equipos que tenemos mucho mérito, por la temporada que hicimos el año pasado. Hemos analizado los dos partidos de la temporada pasada y algunos de su pretemporada e inicio de liga. A priori están con una estructura diferente, con 5-2-3. Están demostrando estar preparados para tener mucho rigor sin el balón. Tienen muchos futbolistas de talento que saben lo que hacer sin la pelota", declaró sobre las fortalezas del conjunto granota.

"Puede ser una opción (sobre que el año de Mundial sea un atractivo especial para que vengan jugadores). Estamos haciendo una gran idea en el club, con un perfil de futbolista muy marcado y bastante claro. Con todo eso que venimos ofreciendo, somos atractivos para jugadores que en otras circunstancias sería difícil que vinieran con nosotros. En circunstancias así, muchos jugadores buscan recuperar su mejor rendimiento... y ven que aquí te puedes revalorizar", aseguró el entrenador del Elche en relación con la capacidad de atracción en año de Mundial.

Por otro lado, la enfermería franjiverde ha quedado liberada por Bambo Diaby y Josan Ferrández, pero Rafa Mir podría no estar al 100% de cara al duelo del viernes. "En el Metropolitano tuvo que ser atendido en la primera parte. Ayer entrenó completó parte del entreno con el grupo y hoy completará la sesión. Si no hay problemas, podrá estar para jugar", justificó el entrenador. Además, añadió que Adam Boayar va "cada vez mejor" y que Yago de Santiago "sigue con su proceso".

"Hay muchas cosas que debemos mejorar todavía. Es verdad que estamos jugando frente a los mejores equipos del mundo, pero hay cosas que debemos mejorar. Tenemos mucho xGoals en contra, es algo que el año pasado no tuvimos. Debemos de ser capaces de tener más recursos", dijo Eder sobre el rendimiento del equipo en las dos primeras jornadas pese al notable rendimiento, sumando dos puntos frente a rivales de entidad.

Mourad, tras el empate a uno frente al Betis en la jornada 1. / ECF / Jesús Hernández

En el apartado de salidas, Sarabia dejó entreabierta la puerta a una posible saluda de Mourad. "Alguna posibilidad por ahí. Cuento con él y vamos a jugar muchas veces con dos delanteros. Es un futbolista que nos ha dado una barbaridad. Quiero que esté centrado en el partido de mañana y, a partir de ahí, veremos lo que puede pasar", desarrolló.

Sobre Ali (Houary), comentó que todavía no se ha tomado una decisión sobre su futuro... pero que si viene "algún futbolista más en su posición puede tener algo más de competencia". "Está con nosotros, está creciendo y demostrando que ese tipo de futbolista con esas cualidades y desparpajo está preparado para Primera División. Estamos centrados en mañana y, a partir de entonces, pensaremos opciones", declaró, posponiendo así la operación salida hasta después del Elche-Levante.

Para finalizar, Sarabia no escondió el "miedo" a perder a un futbolista importante en los compases finales del mercado. "A alguno le vamos a dejar bajo de la cama escondido...", bromeó. Sin embargo, también dijo llevarlo con "naturalidad. Si lo hacen bien y le llaman otros clubes, es porque son buenos futbolistas. Hasta donde sé, David (Affengruber) estaba un poco fastidiado por no ir con la selección, pero le dije que la vida le estaba hablando. Que todavía tiene cosas por mejorar".