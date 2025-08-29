El 1x1en el Elche-Levante (2-0): Mendoza vuelve a brillar en la primera victoria

Conoce las 16 notas de los futbolistas que han participado en la victoria del Elche frente al Levante, por dos goles a cero.

7 Matías Dituro, Portero Sin trabajo Hizo una sola parada y fue en el minuto 89. Como de costumbre, estuvo bien con balón y organizando la salida desde atrás.

6,5 Álvaro Núñez, Defensa Correcto El Elche orientó más su juego por el costado izquierdo, pero cumplió a nivel defensivo. Gran inicio de competición el suyo.

6,5 Víctor Chust García, Defensa De menos a más Arrancó impreciso y nervioso en su debut como titular, pero fue haciéndose a las peculiaridades de la línea de cinco defensas de Sarabia.

6 David Affengruber, Defensa Impreciso Muy lejos de su nivel en la primera parte. Cometió varios errores de concentración. Mejor tras el descanso. De hecho, robó el balón que se tradujo en el 1-0.

8 Pedro Bigas, Defensa Imperial El mejor de la zaga. Robó, ganó duelos e incluso se fue a la aventura con premio en la acción previa al 2-0 de Mendoza.

7,5 Germán Valera, Centrocampista Incansable Recorrió el costado izquierdo, en ambas direcciones, de principio a fin. Se colocó mal en alguna acción defensiva fruto de la falta de costumbre a la posición.

7,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Eje del equipo Sigue a un gran nivel en su estreno en la élite. Sin balón estuvo siempre bien posicionado y dio sentido al juego del Elche cuando fue necesario.

6,5 Aleix Febas, Centrocampista Poco participativo Sigue sin tener la influencia en el juego del año pasado, pero va a más. Fue importante entre Valera y Bigas en salida de balón.

9 Rodrigo Mendoza, Centrocampista De dulce En tres semanas, debut en Primera, gol, renovación hasta 2028 y la llamada de la sub-21. El canterano franjiverde atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a ser determinante en metros finales. Ya es indiscutible.

8,5 Rafa Mir, Determinante Marcó un golazo con la zurda, le anularon otro por un ligero empujón y peleó cada jugada. Confirma su idilio con la franja y ya ha hecho dos goles en algo más de 150 minutos.

7,5 Álvaro Rodríguez Rodríguez, Trabajador Mucho mejor que en la primera jornada, con y sin balón. Es el único delantero que ha sido titular en las tres primeras jornadas... y está haciendo méritos para que así siga siendo.

6 Mourad Daoudi El Ghezouani, Delantero ¿Despedida? Se vació en los que pudieron ser sus últimos minutos como franjiverde. De hecho, tuvo una ocasión para estrenar su casillero particular en Primera, repelida por la defensa rival. Terminó el partido llorando.

7,5 Martim Neto, Centrocampista Técnico Tercer partido que entra desde el banquillo y volvió a mejorar al equipo. Importante tanto coon balón como sin él.

6,5 André Silva, Delantero Discreto Se espera más de él. De momento sigue sin hacerse hueco en la dupla de delanteros. Buenos minutos, pero debe ir a más con el paso de las jornadas.

S. C. Léo Petrót, Defensa Sin Calificar Entró en el minuto 85 con el partido decidido.