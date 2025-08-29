Primera División | Jornada 3
El 1x1en el Elche-Levante (2-0): Mendoza vuelve a brillar en la primera victoria
Los de Sarabia sumaron los primeros tres puntos de la temporada gracias a los goles de Rafa Mir y de Rodrigo Mendoza
Conoce las 16 notas de los futbolistas que han participado en la victoria del Elche frente al Levante, por dos goles a cero.
Matías Dituro, Portero
Sin trabajo
Hizo una sola parada y fue en el minuto 89. Como de costumbre, estuvo bien con balón y organizando la salida desde atrás.
Álvaro Núñez, Defensa
Correcto
El Elche orientó más su juego por el costado izquierdo, pero cumplió a nivel defensivo. Gran inicio de competición el suyo.
Víctor Chust García, Defensa
De menos a más
Arrancó impreciso y nervioso en su debut como titular, pero fue haciéndose a las peculiaridades de la línea de cinco defensas de Sarabia.
David Affengruber, Defensa
Impreciso
Muy lejos de su nivel en la primera parte. Cometió varios errores de concentración. Mejor tras el descanso. De hecho, robó el balón que se tradujo en el 1-0.
Pedro Bigas, Defensa
Imperial
El mejor de la zaga. Robó, ganó duelos e incluso se fue a la aventura con premio en la acción previa al 2-0 de Mendoza.
Germán Valera, Centrocampista
Incansable
Recorrió el costado izquierdo, en ambas direcciones, de principio a fin. Se colocó mal en alguna acción defensiva fruto de la falta de costumbre a la posición.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Eje del equipo
Sigue a un gran nivel en su estreno en la élite. Sin balón estuvo siempre bien posicionado y dio sentido al juego del Elche cuando fue necesario.
Aleix Febas, Centrocampista
Poco participativo
Sigue sin tener la influencia en el juego del año pasado, pero va a más. Fue importante entre Valera y Bigas en salida de balón.
Rodrigo Mendoza, Centrocampista
De dulce
En tres semanas, debut en Primera, gol, renovación hasta 2028 y la llamada de la sub-21. El canterano franjiverde atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a ser determinante en metros finales. Ya es indiscutible.
Rafa Mir,
Determinante
Marcó un golazo con la zurda, le anularon otro por un ligero empujón y peleó cada jugada. Confirma su idilio con la franja y ya ha hecho dos goles en algo más de 150 minutos.
Álvaro Rodríguez Rodríguez,
Trabajador
Mucho mejor que en la primera jornada, con y sin balón. Es el único delantero que ha sido titular en las tres primeras jornadas... y está haciendo méritos para que así siga siendo.
Mourad Daoudi El Ghezouani, Delantero
¿Despedida?
Se vació en los que pudieron ser sus últimos minutos como franjiverde. De hecho, tuvo una ocasión para estrenar su casillero particular en Primera, repelida por la defensa rival. Terminó el partido llorando.
Martim Neto, Centrocampista
Técnico
Tercer partido que entra desde el banquillo y volvió a mejorar al equipo. Importante tanto coon balón como sin él.
André Silva, Delantero
Discreto
Se espera más de él. De momento sigue sin hacerse hueco en la dupla de delanteros. Buenos minutos, pero debe ir a más con el paso de las jornadas.
Léo Petrót, Defensa
Sin Calificar
Entró en el minuto 85 con el partido decidido.
Federico Redondo, Centrocampista
Sin Calificar
Entró en el minuto 85 con el partido decidido.
