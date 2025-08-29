Elche-Levante | El Elche alza la voz en Primera

No podía haber mejor examen para el proyecto de este Elche en Primera que un Levante que es su némesis en cuanto estilo y que hace unos meses, antes de ascender de la mano, le hizo torcer el gesto en un Martínez Valero engalanado. Se repitió el ambientazo del derbi autonómico, no así el resultado. Eder Sarabia tomó nota de aquel duelo que pudo frustrar un sueño y, de la mano de sus jugadores, alzó la voz en el mejor escenario posible.

Porque a este Elche se le van a presentar batallas como la de este viernes con bastante asiduidad, sobre todo con los rivales llamados «de su liga», aunque de su liga realmente sean todos, para eso se ganaron los franjiverdes la élite. El Levante no se cortó a la hora de meterse atrás, encerrado en su campo, agazapado y esperando su oportunidad. De hecho, los diez primeros minutos del choque transcurrieron así, con los franjiverdes tocando, tocando y tocando. Alguno dirá que aburriendo. Otro contestará que guisando la receta a fuego lento, con poso.

El temor a un partido áspero y difícil de digerir se hizo patente durante la primera parte. Y se esfumó, de repente, con tres picotazos. Un gol anulado de manera incomprensible y otros dos, tras bellas jugadas colectivas, que el colegiado no encontró motivo en echar hacia atrás. Y, a partir de ahí, del minuto 50 concretamente, comodidad máxima. No habrá muchos así en la historia del Elche en Primera División.

Era importante no conceder ni una rendija por donde colarse al Levante para que se pusiese por delante. Dio la sensación de que el Elche tenía este mantra tatuado en su ideario de partido. La primera ocasión, y el primer gol, debían ser locales. Y Álvaro Rodríguez lo intentó, con un buen testarazo a centro de Mendoza desde la derecha, quizás un poco centrado, pero ante el que Ryan debió sacar una buena mano para repeler.

Al testarazo del hispanouruguayo le siguió más zafarrancho. Elgezebal taponó un tiro de Valera y Febas pecó de individualista en una buena contra franjiverde. Llegó entonces el momento de sufrir algo. De que el Levante, más que proponer, demostrase su categoría, el motivo de estar entre los 20 mejores de España. Una mala defensa derivó en una clara ocasión para Romero, que definió mal un centro con todo a favor.

Entonces, camino del descanso, apareció por primera vez Rafa Mir. Cabeceó al fondo de la red un envío desde la izquierda. El árbitro pitó. Anuló. Y el VAR calló. La repetición arrojó una mano del delantero sobre Elgezebal al ir al remate. Una mano para marcar, más que para empujar. Un leve contacto a un tipo de metro ochenta y cinco que valió para negar la ventaja al Elche. Y que vino con susto extra, ya que en la siguiente jugada el poste impidió la diana a Carlos Álvarez.

Cinco minutos, dos goles

El paso por vestuarios le quitó cualquier miedo a los hombres de Sarabia, que en cinco minutos sentenciaron el compromiso. Dos acciones con brillantez y esfuerzo abrieron una brecha que el Levante casi ni se molestó en cerrar, dando la partida por perdida con muchos minutos por delante.

En la primera de ellas, Affengruber robó en la medular, tras un primer tiempo con más errores que aciertos, y Álvaro Rodríguez asistió de cabezazo picado a Rafa Mir. El atacante murciano controló, midió y superó más por potencia que por velocidad a Elgezabal, para definir con un zurdazo imponente, imparable para Ryan.

Poco después, Bigas, imperial otra vez, se adelantó a su marca para llevarse un balón a la altura de la divisoria de campos, rompió líneas con una gran conducción y cuando fue derribado por Oriol Rey, en una de esas acciones que tanto gustan a Sarabia, no se quedó en el suelo pidiendo falta, sino que rebañó el balón y se lo cedió a Mendoza. Este demostró el motivo de su internacionalidad sub-21, con una sutil definición, el clásico pase a la red.

Ya no hubo más historia. El Elche controló y el Levante apenas inquietó, salvo alguna escaramuza de Brugué y Pablo Martínez. La herida que se abrió en mayo tras el 1-3 de los valencianos en el Martínez Valero seguramente se cerró con el ascenso. Pero ahora, en Primera, el Elche se sirvió su vendetta.