Horario y dónde ver el Elche-Levante de la jornada 3 en Primera División

Elche y Levante vuelven a verse las caras, esta vez en Primera División. El equipo entrenado por Eder Sarabia y el dirigido por Julián Calero vuelven a medir fuerzas, tras vivir dos derbis muy calientes la pasada campaña.

Este viernes, ambos clubes se enfrrentarán de nuevo en el estadio Manuel Martínez Valero, en el encuentro que abrirá la jornada tres de LaLiga EA Sports (Primera División). El partido arrancará a las 19:30 horas, para cuando varias páginas especializadas en climatología pronostican una temperatura superior a los 30ºC en la ciudad de las palmeras.

El Elche llega a la cita empujado por su gran rendimiento en las primeras dos jornadas. Los franjiverdes han sumado dos puntos de mucho mérito frente a Betis y Atlético de Madrid, trasladando la idea de Sarabia a la élite del fútbol con una sorprendente facilidad.

Por su parte, el Levante también ha sumado buenas sensaciones en sus primeros dos partidos... pero todavía mantiene su casillero a cero. El conjunto entrenado por Calero ha perdido dos empates valiosos frente a Alavés y Barcelona en el tiempo de descuento, y llegan al Martínez Valero con la necesidad de sumar para frenar la mala racha.

El partido se podrá seguir a través de la plataforma DAZN, que emite cinco partidos cada jornada en la Primera División. La previa arrancará media hora antes e irán pasando protagonistas de ambos equipos.